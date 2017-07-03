В Раде зарегистрирован законопроект о запрете гастролей украинских артистов в РФ

КИЕВ, 3 июля. /ТАСС/. Депутаты Верховной рады из националистической партии "Свобода" зарегистрировали в парламенте проект закона, запрещающий гастроли украинских артистов в России, а также российских - на Украине.

Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Рады.

"С целью обеспечения безопасности украинских гастролеров целесообразно запретить проведение гастрольных мероприятий гастролерами, которые являются гражданами или резидентами Украины, на территории агрессора и на временно оккупированной территории (оккупированной территорией на Украине считают, в частности, Крым - прим. ТАСС)", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме того, авторы инициативы предложили "в целях обеспечения информационной безопасности и целостности государства запретить российским гастролерам проводить гастрольные мероприятия на территории Украины, в том числе и на оккупированной". Исключение на въезд на Украину предлагается сделать для тех российских артистов, которые в письменном виде или публично признают Россию агрессором, а также для тех, кто постоянно проживает на территории Украины.

Для тех артистов, кто попытается нарушить нормы предложенного закона, депутаты предлагают предусмотреть ответственность, в том числе и уголовную.

Запрет СБУ

Служба безопасности Украины запретила въезд в страну уже около 140 российским артистам. В черный список, который время от времени пополняется, вошли режиссеры Карен Шахназаров и Павел Лунгин, музыканты Александр Розенбаум, Сергей Пенкин, Николай Расторгуев, актеры Василий Лановой, Валентин Гафт, Олег Табаков, Валентина Талызина, Валентина Теличкина, Наталья Варлей, певцы Лев Лещенко, Иосиф Кобзон.