Макрон впервые выступил с посланием к обеим палатам парламента Франции

ПАРИЖ, 3 июля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон впервые выступил с обращением к депутатам Национального собрания и сенаторам, в котором обозначил основные направления политико-экономической работы своего правительства на предстоящие пять лет президентского срока.

Конгресс парламента прошел в понедельник в Версальском дворце - бывшей резиденции королей Франции.

В большой зал в Южного крыла королевского дворца были приглашены 577 депутатов Национального собрания, которые только в июне по итогам выборов получили парламентские удостоверения, а также 348 членов Сената. Однако малые партии - движение "Неподчинившаяся Франция", французской компартии и центристского "Союза демократов и независимых" - не присутствовали на выступлении президента. Они решили бойкотировать это событие, усмотрев в нем стремление президента сосредоточить в своих руках все рычаги власти и ослабить влияние парламента и правительства.

В общей сложности речь Макрона длилась 90 минут. За это время президент затронул как внутренние проблемы, так и международные, в том числе борьбу с терроризмом.

Глава французского государства подтвердил свое обещание, которое он дал во время предвыборной кампании этой весной, выступать с таким посланием ежегодно. "Я буду каждый год возвращаться к вам для того, чтобы отчитываться перед вами о том, что планируется сделать", - сказал Макрон, обращаясь к собравшимся в Версальском дворце парламентариям.

Сокращение числа депутатов

В числе первых предложений стало намерение Макрона сократить число депутатов парламента на треть. "Политическое время движется в настоящий момент во Франции слишком медленно. Необходимо, чтобы парламент действовал быстро, что позволит быстрее проводить законы через обе палаты. <...> Считаю, что необходимо в этой связи осуществить меру, за которую давно выступают многие французы, - сократить число депутатов парламента", - отметил Макрон.

"Менее многочисленный парламент, но парламент, механизмы работы которого будут усилены, будет способен действовать быстрее и лучше. Именно поэтому я выступлю с предложением на треть сократить число депутатов. Я уверен, что такая мера положительно скажется на работе парламента", - сказал президент.

В настоящее время нижняя палата парламента, Национальное собрание, насчитывает 577 депутатов. В Сенате страны заседают 348 человек.

Введение частично пропорциональной системы выборов в Нацсобрание

Макрон заявил, что считает необходимым ввести частично пропорциональную систему выборов в Национальное собрание, которая позволит обеспечить более широкое представительство небольших партий. "Я предложу, чтобы парламент избирался с дозой пропорциональности, чтобы все [политические блоки] были там справедливо представлены", - сказал Макрон.

Национальное собрание Франции избирается по мажоритарной системе. По итогам прошедших в июне парламентских выборов движение сторонников президента "Республика на марше" получило самое широкое представительство в Национальном собрании. Число депутатов, представляющих это движение в нижней палате парламента, составляет 314 человек, в то время как партию "Республиканцы" представляют 100 парламентариев, "Демократическое движение" - 47, Соцпартию - 31, "Неподчинившуюся Францию" - 17.

Упразднение суда по делам министров

Президент Франции в ходе послания также сообщил, что вынашивает планы упразднить суд, который предназначен рассматривать отступления от законов, допущенных в своей деятельности министрами. "Необходимо будет найти верную организацию юридических институтов в данной сфере. Потому что наши граждане не понимают, почему именно министры имеют право пользоваться таким исключительно предназначенным для них юридическим механизмом", - подчеркнул Макрон.

Суд Республики был создан в июле 1993 года, состоит из 15 судей - 12 из них являются депутатами парламента (шесть сенаторов и шесть депутатов Национального собрания). Кроме того, в состав суда входят трое судей Кассационного суда Франции - один из них выполняет функции председателя. Ранее дела в отношении министров разбирал Верховный суд страны.

Усиление борьбы против терроризма

В международной части своего выступления Макрон отметил, что считает важнейшей задачей ближайших лет усиление борьбы против терроризма. "Необходимо усилить меры борьбы против терроризма. Такая борьба, однако, будет проходить под строгим юридическим контролем. Не имеет ни малейшего смысла предоставлять администрации безграничную власть над гражданами", - сказал президент Франции.

По его словам, "террористы не намерены прекращать свою деятельность". В этой связи Макрон указал, в частности, на важность "обновления армии страны". "В ближайшие годы французскую армию ждет обновление стратегического и тактического плана", - добавил президент.

Он подчеркнул, что сильная армия необходима не только для защиты французов и их интересов, но и для создания условий для диалога с другими странами на международной арене. "Нужно уметь вести переговоры со всеми сторонами, даже если они преследуют иные цели и проповедуют иные ценности", - пояснил Макрон, говоря о внешнеполитическом курсе страны.

О будущем Европы

Коснувшись проблем европейской интеграции, французский лидер заявил, что твердо верит в будущее Европы, но считает скептическое отношение к европейской интеграции небезосновательным. "Я твердо верю в Европу, но я не считаю существующий скептицизм [относительно европейской интеграции] необоснованным", - заметил Макрон. Он признал, что европейская интеграция "ослаблена в результате распространения бюрократии, которая наносит вред".

Президент подчеркнул, что "последние десять лет были сложными для Европы". "Новому поколению европейских лидеров нужно вернуться к первоначальным основам интеграции, - считает он. - Необходимо возродить европейскую идею", - считает французский лидер.

При этом президент заявил о том, что Франция привержена принципам диалога и переговоров в качестве инструмента для преодоления международных кризисов. "Повсюду мы должны находить возможности для диалога, переговоров и мира", - убежден он. Париж, по его словам, видит свою роль в том, чтобы "защищать безопасность и свободу, но не собирается навязывать свои ценности". Франция "намерена уважать суверенитет народов". Французский лидер уверен, что "только стабильность и развитие обеспечивают долговременную безопасность".