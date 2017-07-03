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Израильский депутат попросил власти Украины не называть проспект в Киеве в честь Шухевича

Международная панорама
3 июля, 22:02 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ ТЕЛЬ-АВИВ 3, июля. /ТАСС

По словам депутата, попытка увековечить имя Шухевича в названии улицы в столице Украины оскорбляет память миллионов евреев, уничтоженных нацистами

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ТЕЛЬ-АВИВ, 3 июля. /ТАСС/. Депутат Кнессета (парламента Израиля) Константин Развозов попросил в понедельник премьер-министра Украины Владимира Гройсмана способствовать отмене решения властей Киева о переименовании проспекта генерала Николая Ватутина в проспект Романа Шухевича - командующего УПА (Украинская повстанческая армия, запрещена в РФ).

"Я обращаюсь к вам с просьбой о содействии в отмене решения о присвоении улице имени Романа Шухевича", - написал Развовзов в письме, направленном в понедельник на имя украинского премьера, копии которого он адресовал также мэру Киева Виталию Кличко и послу Украины в Израиле. Текст письма Развозова распространила пресс-служба депутата.

"Шухевич являлся пособником нацистов, служил в рядах немецко-фашистской армии и принимал участие в массовой карательной акции в отношении еврейского населения города Львов, - написал Развозов. - Сама попытка увековечить его имя в названии улицы в столице Украины оскорбляет память миллионов евреев, уничтоженных нацистами, и наносит удар по национальной памяти еврейского народа".

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1 июня Киевский городской совет принял решение о переименовании проспекта, названного в честь прославленного советского военачальника времен Великой Отечественной войны Николая Ватутина, в проспект гауптштурмфюрера войск СС Романа Шухевича. Решение поддержали 69 местных депутатов, при минимально требуемых 61.

"Это решение вызвало широкий резонанс и возмущение мирового еврейства", - написал Развозов. Депутат напомнил, что "множество представителей еврейского народа пострадали от деятельности УПА". "Подтверждением этому являются тысячи свидетельств, документов, исследований", - добавил он. Израильский парламентарий указал также, что к нему обратились представители еврейской общины Украины, включая главного раввина Моше Реувена Асмана, и выразили глубокое возмущение в связи с решением о переименовании проспекта Ватутина в проспект Шухевича в Киеве.

Власти Украины после госпереворота 2014 года развязали в стране кампанию по искажению и уничтожению памяти о российском и советском прошлом. В мае 2015 года Верховная рада приняла отдельный закон "о декоммунизации" и в рамках этой политики депутаты Киевского горсовета переименовали Московский проспект в проспект идейного лидера УПА Степана Бандеры. В тот же день они переименовали улицу Кутузова в улицу генерала Алмазова, переулок Кутузова в переулок Евгения Гуцало, улицу Суворова в Михаила Емельяновича- Павленко, улицу Баумана в Януша Корчака.

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