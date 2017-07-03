Венесуэльская оппозиция планирует провести 16 июля "народный референдум"

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Народный референдум с целью определить отношение населения к исполнительной власти и ее инициативам пройдет в Венесуэле 16 июля. Соответствующий запрос направили в понедельник Национальной ассамблее оппозиция и представители гражданского общества. Однопалатный парламент Боливарианской Республики находится под контролем политических противников главы государства Николаса Мадуро.
"Во-первых, пусть народ решит, отвергает ли он, отказывается ли признавать Конституционную ассамблею (КА), - заявил спикер парламента Хулио Борхес. - Во-вторых, пусть народ решит, что необходимо требовать от государственных служащих. В-третьих, пусть народ решит, организовывать или поддерживать обновление ветвей власти, которые находятся вне рамок конституции, а также назначение правительства национального единства по итогам выборов".
С начала апреля в Венесуэле идут самые крупные за последние годы акции протеста, организуемые оппозицией. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента Мадуро и ограничивающие функции парламента. Ситуация обострилась после того, как в начале мая глава государства объявил о созыве КА, причем без проведения референдума. Этот орган может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон страны.
За время протестов погибли порядка 80 человек, пострадали свыше 1,4 тыс., в том числе около 300 сотрудников правоохранительных органов и Национальной гвардии. Более 3,2 тыс. человек были задержаны.