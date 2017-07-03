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The Associated Press просит суд в США отклонить иск Дерипаски

Международная панорама
3 июля, 22:19 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 3, июля. /ТАСС

Российский предприниматель подал в суд на американское информационное агентство по обвинению в клевете

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ВАШИНГТОН, 3 июля. /ТАСС/. Американское информационное агентство The Associated Press (AP) подало в федеральный суд в Вашингтоне ходатайство об отклонении иска, возбужденного против него в середине мая российским предпринимателем Олегом Дерипаской.

"Ответчик The Associated Press ходатайствует об отклонении притязаний истца Олега Дерипаски по выдвинутому им обвинению в клевете", - указывается в документе, с которым корреспондент ТАСС ознакомился в аппарате суда.

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