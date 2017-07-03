The Associated Press просит суд в США отклонить иск Дерипаски

ВАШИНГТОН, 3 июля. /ТАСС/. Американское информационное агентство The Associated Press (AP) подало в федеральный суд в Вашингтоне ходатайство об отклонении иска, возбужденного против него в середине мая российским предпринимателем Олегом Дерипаской.

"Ответчик The Associated Press ходатайствует об отклонении притязаний истца Олега Дерипаски по выдвинутому им обвинению в клевете", - указывается в документе, с которым корреспондент ТАСС ознакомился в аппарате суда.