The Associated Press просит суд в США отклонить иск Дерипаски

Радулов поблагодарил руководство и тренерский штаб клуба НХЛ "Монреаль"Спорт 3 июля, 22:44
Эксперты отмечают острый дефицит парковок около больниц и поликлиник МосквыОбщество 3 июля, 22:21
Как регулируют интернет-пространство в разных странахОбщество 3 июля, 22:11
Россиянин Медведев обыграл швейцарца Вавринку в первом круге УимблдонаСпорт 3 июля, 22:00
Главу отделения Сбербанка в Чечне подозревают в незаконном обналичивании 1 млрд рублейПроисшествия 3 июля, 21:42
В МВД разъяснили изменения в правилах о перевозке детейОбщество 3 июля, 21:41
Разрешение IAAF для девяти российских юниоров действительно только на ЧМ в КенииСпорт 3 июля, 21:39
В Бостоне автомобиль врезался в толпуПроисшествия 3 июля, 21:30
IAAF позволила Афанасьевой претендовать на участие в ЧЕ, когда прием заявок уже завершилсяСпорт 3 июля, 21:29
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 3 июля. /ТАСС/. Американское информационное агентство The Associated Press (AP) подало в федеральный суд в Вашингтоне ходатайство об отклонении иска, возбужденного против него в середине мая российским предпринимателем Олегом Дерипаской.
"Ответчик The Associated Press ходатайствует об отклонении притязаний истца Олега Дерипаски по выдвинутому им обвинению в клевете", - указывается в документе, с которым корреспондент ТАСС ознакомился в аппарате суда.