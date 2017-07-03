Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.07:
$ 58.97
€ 67.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Президент Бразилии примет участие в саммите G20 в Германии

Международная панорама
3 июля, 22:22 дата обновления: 3 июля, 22:39 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО /Корр. ТАСС, Дарья Юрьева

Ранее сообщалось, что Темер принял решение не посещать встречу лидеров "Большой двадцатки"

Поделиться
Материал из 1 страницы

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 3 июля. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Президент Бразилии Мишел Темер примет участие в саммите G20, который пройдет в Гамбурге 7-8 июля. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе главы государства.

"Подтверждаем, что президент поедет на саммит G20", - сказали в пресс-службе. Ранее сообщалось, что Темер принял решение не посещать встречу лидеров "Большой двадцатки".

Официально причины отмены поездки не уточнялись. По данным бразильских СМИ, Темер не собирался покидать страну в тот момент, когда парламент будет решать вопрос о предъявлении ему обвинений в коррупции, сформулированных генеральным прокурором республики Родригу Жано. Однако в последующие несколько дней ряд советников главы государства рекомендовал ему не отказываться от поездки, чтобы не создавать впечатление об углублении политического кризиса в стране.

26 июня генпрокуратура Бразилии обратилась в Федеральный верховный суд (ФВС) республики с запросом о предъявлении Темеру обвинений в коррупции. По версии ведомства, с марта по апрель 2017 года президент страны получил "незаконные блага в размере 500 тыс. реалов" ($152 тыс.) от предпринимателя Жоэсли Батисты, возглавляющего компанию J&F Investimentos S. A. Темер стал первым в истории Бразилии действующим президентом, которому генпрокуратура просит предъявить обвинения.

Согласно бразильскому законодательству, глава государства обладает частичной неприкосновенностью от судебного преследования. Поэтому решение о предъявлении ему обвинений может принять только ФВС. Высшая судебная инстанция обязана получить разрешение парламента на соответствующие действия, то есть, помимо судей, инициативу о предъявлении обвинений президенту должны поддержать не менее двух третей депутатов нижней палаты законодательного органа.

Темер считает, что выдвинутые против него обвинения в коррупции не имеют доказательной базы. В своем выступлении по государственному телевидению политик назвал их "художественным вымыслом".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Саммит G20 в Гамбурге
Персоны
Темер, Мишел
Страны
Бразилия Германия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
"Мой любимый Карден"
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
4
В Лондоне десятки тысяч человек вышли на улицу с требованием отставки правительства Мэй
Королева Великобритании Елизавета II
14
Brexit в центре внимания - королева Великобритании представила программу правительства
9
Почти $1,5 тыс. за метр кирпичей: как реконструируют Великую Китайскую стену
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МВД разъяснили изменения в правилах о перевозке детей
2
Гидрометцентр обещает теплое завершение июля в Московском регионе
3
Правительство РФ запретило оставлять детей в припаркованных машинах
4
Пучков: в июле на территории РФ прогнозируются природные катаклизмы
5
В Бостоне автомобиль врезался в толпу
6
Создатели сериала "Ликвидация" опровергли сообщения о поездке Владимира Машкова в Одессу
7
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
Темы дня
Загрузка...
Реклама