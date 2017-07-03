Президент Бразилии примет участие в саммите G20 в Германии

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 3 июля. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Президент Бразилии Мишел Темер примет участие в саммите G20, который пройдет в Гамбурге 7-8 июля. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе главы государства.
"Подтверждаем, что президент поедет на саммит G20", - сказали в пресс-службе. Ранее сообщалось, что Темер принял решение не посещать встречу лидеров "Большой двадцатки".
Официально причины отмены поездки не уточнялись. По данным бразильских СМИ, Темер не собирался покидать страну в тот момент, когда парламент будет решать вопрос о предъявлении ему обвинений в коррупции, сформулированных генеральным прокурором республики Родригу Жано. Однако в последующие несколько дней ряд советников главы государства рекомендовал ему не отказываться от поездки, чтобы не создавать впечатление об углублении политического кризиса в стране.
26 июня генпрокуратура Бразилии обратилась в Федеральный верховный суд (ФВС) республики с запросом о предъявлении Темеру обвинений в коррупции. По версии ведомства, с марта по апрель 2017 года президент страны получил "незаконные блага в размере 500 тыс. реалов" ($152 тыс.) от предпринимателя Жоэсли Батисты, возглавляющего компанию J&F Investimentos S. A. Темер стал первым в истории Бразилии действующим президентом, которому генпрокуратура просит предъявить обвинения.
Согласно бразильскому законодательству, глава государства обладает частичной неприкосновенностью от судебного преследования. Поэтому решение о предъявлении ему обвинений может принять только ФВС. Высшая судебная инстанция обязана получить разрешение парламента на соответствующие действия, то есть, помимо судей, инициативу о предъявлении обвинений президенту должны поддержать не менее двух третей депутатов нижней палаты законодательного органа.
Темер считает, что выдвинутые против него обвинения в коррупции не имеют доказательной базы. В своем выступлении по государственному телевидению политик назвал их "художественным вымыслом".