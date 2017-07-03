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Globo: один из соратников Темера арестован по делу о препятствовании правосудию

Международная панорама
3 июля, 23:44 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО 3, июля. /ТАСС

По данным телеканала, Жеддел Виейра Лима пытался повлиять на фигурантов коррупционных дел, отговаривая их от дачи показаний против представителей исполнительной и законодательной власти

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 3 июля. /ТАСС/. Бывший секретарь по делам правительства канцелярии бразильского президента Жеддел Виейра Лима был арестован в рамках расследования дела о попытке препятствовать правосудию. Об этом сообщил в понедельник телеканал Globo.

По его данным, экс-чиновник пытался повлиять на фигурантов коррупционных дел, отговаривая их от дачи показаний против представителей исполнительной и законодательной власти. Их имена пока не называются.

Виейра Лима считается одним из политиков, наиболее близких к президенту Мишелу Темеру. Известно, что их связывает многолетняя дружба. Чиновник подал в отставку в ноябре прошлого года из-за разгоревшегося скандала. Тогда экс-министр культуры Марселу Калеру обвинил Виейру Лиму в стремлении воспользоваться служебным положением в личных целях.

По словам бывшего главы ведомства, секретарь по делам правительства был очень недоволен недавним решением Института национального исторического и культурного наследия. Этот подконтрольный Министерству культуры орган запретил возведение высотного здания в исторической части города Салвадор в штате Баия (северо-восток страны). Виейра Лима уже купил там квартиру, кроме того, по информации некоторых СМИ, совладельцами строительного проекта выступали его родственники.

Как утверждал Калеру, сотрудник президентской администрации пытался давить на него, требуя добиться пересмотра этого решения. Более того, по словам экс-министра, аналогичным образом себя повел и Темер. По данным телеканала Globo, Калеру располагает аудиозаписями разговоров, которые компрометируют президента и членов его администрации. На фоне этих сообщений Федеральная полиция Бразилии начала расследование в отношении Виейры Лимы.

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Темер, Мишел
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