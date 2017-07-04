Международная встреча по Сирии открывается в Астане

АСТАНА, 4 июля. /ТАСС/. Пятая международная конференция по Сирии открывается во вторник в Астане. Накануне эксперты гарантов перемирия в арабской республике - России, Турции и Ирана - провели технические встречи. На 4 июля у участников запланированы предварительные консультации, 5 июля состоится пленарное заседание.

Главная тема встречи - дальнейшее согласование параметров четырех зон деэскалации на сирийской территории, о создании которых участники договорились на конференции 4 мая. Делегацию России возглавляет спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, Турции - замминистра иностранных дел Седат Онал, Ирана - заместитель главы МИД Хосейн Ансари. В столице Казахстана будут работать спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура, советник главы МИД Иордании по политическим вопросам Науаф Уасфи Тель и исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Стюарт Джонс.

Правительство Сирии представляет постпред при ООН Башар Джаафари. Делегацию вооруженной оппозиции, по данным МИД Казахстана, может возглавить представитель группировки "Джейш аль-Ислам" Мухаммед Аллюш.

В центре внимания

Участникам предстоит также обсудить опции мониторинга в зонах деэскалации, и кто будет его вести. Как заявил 30 июня министр обороны России Сергей Шойгу, в Астане будет рассматриваться создание Сирийского комитета национального примирения.

Стороны затронут обеспечение беспрепятственного гуманитарного доступа и восстановление объектов инфраструктуры. "Стороны планируют выработать совместное заявление о гуманитарном разминировании исторических памятников в Сирии, включенных в список международного культурного наследия ЮНЕСКО", - говорится в сообщении МИД Казахстана.

Гаранты перемирия также намерены принять положение о рабочей группе по освобождению задержанных лиц.

Преграды на пути

Столицу Сирии 2 июля потряс теракт, жертвами кровавой вылазки экстремистов стали 18 человек. Как подчеркнули в МИД РФ, целью подобного акта является помешать процессу политического урегулирования, особенно в преддверии встреч в Астане 4-5 июля и Женеве 10-15 июля. "Расцениваем очередную акцию экстремистов как судорожную попытку воспрепятствовать укреплению позитивных тенденций в сфере запуска политического процесса в Сирии", - заявили в министерстве.

Серьезным подспорьем для астанинских и женевских переговоров стало объявление Дамаском режима перемирия на юге страны до четверга. Вместе с тем, есть и другие позитивные тенденции. Как отмечают в Москве, та часть вооруженной оппозиции, которая выступает на основе ультиматумов и больше отстаивает интересы своих внешних спонсоров, теряет влияние.

"Завязывание межсирийского диалога, обеспечение режима прекращения огня, создание зон деэскалации в рамках "астанинского процесса", налаживание мирной жизни - все это позволит перейти от противостояния между правительственными силами и вооруженной оппозиции к их сотрудничеству, в том числе по борьбе с терроризмом", - заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.