В Turkish Airlines надеются, что США снимут запрет на лэптопы в самолетах 5 июля

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Авиакомпания Turkish Airlines ожидает, что американские власти отменят запрет на провоз электронных устройств в салонах самолетов, следующих в США из аэропортов стран Ближнего Востока, 5 июля. Об этом заявил в понедельник генеральный директор авиаперевозчика Билал Экси.
"Мы ожидаем, что запрет на провоз электронных устройств на рейсах в США будет отменен 5 июля", - написал Билал Экси на своей официальной странице в Twitter.
Amerika seferlerine uygulanan Elektronik Cihaz yasağının 5 Temmuz Çarşamba günü kalkmasını bekliyoruz.Teşekkürler @UDHB @SHGM @dhmikurumsal— Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) 3 июля 2017 г.
Авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Etihad Airways сообщила в воскресенье, что американские контролирующие органы отменили запрет на пронос электронных устройств в салон самолетов на рейсах, вылетающих в США из международного аэропорта Абу-Даби, после внедрения повышенных мер безопасности в воздушной гавани.
21 марта американские власти запретили пассажирам, вылетающим в США из 10 крупных международных аэропортов, проносить в салон самолетов электронные устройства размером больше мобильного телефона. Данная мера коснулась Египта, Иордании, Катара, Кувейта, Марокко, ОАЭ, Саудовской Аравии и Турции.
29 июня Министерство национальной безопасности США сообщило об ужесточении проверок в 280 аэропортах в 105 странах.