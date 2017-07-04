СМИ: Эрдоган может провести встречу с Мэй на полях G20

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АНКАРА, 4 июля. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган может провести встречу с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй на полях саммита G20 в Гамбурге. Об этом сообщило в понедельник агентство Doğan со ссылкой на источник в администрации турецкого лидера.
По его данным, Эрдоган и Мэй провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили международную конференцию по кипрскому урегулированию в швейцарском городе Кран-Монтана, борьбу с терроризмом, а также договорились о возможной встрече на саммите "двадцатки". Подробности потенциальных переговоров не уточняются.
Как сообщил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, в рамках саммита Группы двадцати российский президент Владимир Путин обсудит с Эрдоганом реализацию концепции зон деэскалации в Сирии.