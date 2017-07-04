Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.07:
$ 58.97
€ 67.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: Эрдоган может провести встречу с Мэй на полях G20

Международная панорама
4 июля, 1:03 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 4, июля. /ТАСС

По данным агентства Doğan, лидеры Турции и Великобритании провели телефонный разговор, в ходе которого, в частности, обсудили борьбу с терроризмом, а также договорились о возможной встрече на саммите

Поделиться
Материал из 1 страницы

АНКАРА, 4 июля. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган может провести встречу с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй на полях саммита G20 в Гамбурге. Об этом сообщило в понедельник агентство Doğan со ссылкой на источник в администрации турецкого лидера.

По его данным, Эрдоган и Мэй провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили международную конференцию по кипрскому урегулированию в швейцарском городе Кран-Монтана, борьбу с терроризмом, а также договорились о возможной встрече на саммите "двадцатки". Подробности потенциальных переговоров не уточняются.

Как сообщил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, в рамках саммита Группы двадцати российский президент Владимир Путин обсудит с Эрдоганом реализацию концепции зон деэскалации в Сирии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Саммит G20 в Гамбурге
Персоны
Мэй, Тереза Эрдоган, Реджеп Тайип
Страны
Турция Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
"Мой любимый Карден"
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
4
В Лондоне десятки тысяч человек вышли на улицу с требованием отставки правительства Мэй
Королева Великобритании Елизавета II
14
Brexit в центре внимания - королева Великобритании представила программу правительства
9
Почти $1,5 тыс. за метр кирпичей: как реконструируют Великую Китайскую стену
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: один человек погиб, шестеро пострадали в результате стрельбы в Тулузе
2
Несчастные случаи и кораблекрушения с жертвами на водоемах России. Досье
3
СМИ: Тиллерсон заверил Гутерриша, что судьба Асада будет зависеть от России
4
В МВД разъяснили изменения в правилах о перевозке детей
5
Гидрометцентр обещает теплое завершение июля в Московском регионе
6
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
7
"Газпром" получает предложения о продолжении "Турецкого потока" в Европу
Темы дня
Загрузка...
Реклама