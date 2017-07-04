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В аэропорту Хельсинки проходит акция против депортации беженцев из Финляндии

Международная панорама
4 июля, 1:51 UTC+3 ХЕЛЬСИНКИ ХЕЛЬСИНКИ 4, июля. /ТАСС

Полицейское управление города сообщило, что в аэропорту находятся 60-70 демонстрантов

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ХЕЛЬСИНКИ, 4 июля. /ТАСС/. Акция против депортации в Афганистан беженцев, которым финские власти отказались предоставить убежище, проходит в финском аэропорту Хельсинки-Вантаа. Об этом во вторник сообщило в Twitter полицейское управление города.

"На месте в аэропорту находятся 60-70 демонстрантов, ситуация спокойная", - указали там.

Акция началась после полуночи у международного терминала аэропорта. Поводом к ней стала поступившая активистам общественного движения Oikeus el, занимающегося защитой прав просителей убежища в Финляндии, информация о том, что в ночь на 4 июля власти планируют принудительно депортировать в Кабул нескольких граждан Афганистана, в том числе целую семью.

"Демонстранты требуют прекращения принудительных депортаций. Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась, и вероятно, что те, кого возвращают, попадут в нечеловеческие условия", - подчеркнули в организации.

Ситуация с беженцами

В Финляндию в 2015 году приехали около 32,5 тыс. беженцев, в основном, выходцев из Ирака, в 2014 году убежище просили около 4 тыс. человек. В 2017 году власти ожидают не более 10 тыс. просителей. Чаще всего убежище в Финляндии просят выходцы из Ирака, Афганистана и Сомали.

С февраля и до минувшей пятницы Oikeus el поддерживала существование палаточного лагеря беженцев на прощали у центрального железнодорожного вокзала Хельсинки, где просители убежища из Ирака и Афганистана требовали прекращения их принудительных депортаций, которые были начаты финской полицией в ноябре 2016 года. В пятницу полиция распорядилась перенести лагерь в другое место, о его новом местонахождении пока не сообщается.

Ранее в МВД Финляндии неоднократно высказывали опасения, что многие беженцы, которым финские власти отказали в убежище, могут в этом году остаться в стране нелегально. Примерно 10 тыс. просителей более чем из 30 тыс. прибывших в страну в 2015 году уже получили от Финляндии статус беженца, а остальные либо покинули республику, либо подали на апелляцию в административные суды.

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