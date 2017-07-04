СМИ: в секторе Газа упал израильский беспилотник

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Sky rider Армии обороны Израиля в понедельник вечером разбился на юге сектора Газа. Об этом сообщил Седьмой канал израильского телевидения.

По его сведениям, угрозы утечки разведданных нет, военные выясняют причины произошедшего.

Это не первый подобный инцидент за последнее время: 29 июня тактический беспилотный летательный аппарат Skylark Армии обороны Израиля упал в районе города Вифлеем на Западном берегу реки Иордан.