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CNN: глава спортивного вещания Fox News уволен на фоне расследования о домогательствах

Международная панорама
4 июля, 3:06 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 4, июля. /ТАСС

Решение было принято после того, как нанятые телеканалом юристы провели беседы с несколькими сотрудницами Fox Sports, которые ранее заявили о нескольких случаях неподобающего обращения и домогательств

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НЬЮ-ЙОРК, 4 июля. /ТАСС/. Телекомпания Fox News в понедельник уволила руководителя своего спортивного вещания Джейми Хоровитца. Об этом сообщила телекомпания CNN.

Конкретные причины увольнения Хоровитца не указываются, однако отмечается, что решение было принято после того, как представители нанятой руководством телеканала юридической фирмы провели беседы с несколькими сотрудницами подразделения Fox Sports, которые ранее заявили о нескольких случаях неподобающего обращения и домогательств.

"Каждый в Fox Sports, независимо от того, какую роль он играет, должен действовать с должным уважением и постоянно придерживаться профессионального поведения", - говорится в заявлении президента Fox Sports Эрика Шенкса. По его словам, увольнение Хоровитца вступает в силу незамедлительно.

Патрисия Глейзер, адвокат Хоровитца, в свою очередь подчеркнула, что ее клиент будет оспаривать "любые порочащие обвинения" в свой адрес. Глейзер также отметила, что Хоровитц всегда выполнял свою работу "в образцовой манере" без каких-либо нареканий со стороны руководства.

Ранее CNN сообщала, что Fox News с лета прошлого года выплатила в целом около $45 млн женщинам, обвинявшим в домогательствах и дискриминации по половому признаку бывшего главу этой американской телекомпании Роджера Эйлса. Последний скончался 18 мая в возрасте 77 лет. Эйлс был вынужден подать в отставку в июле минувшего года из-за скандала, разразившегося после того, как две экс-ведущие телеканала - Гретчен Карлсон и Мегин Келли - обвинили его в домогательствах.

Fox News входит в состав конгломерата 21st Century Fox Руперта Мердока и считается влиятельным рупором консерваторов на американском телевидении.

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