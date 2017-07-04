Трамп рассчитывает помочь Меркель успешно провести саммит G20

ВАШИНГТОН, 4 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп обсудил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель предстоящий саммит G20, который состоится в Гамбурге 7-8 июля, а также ряд торговых вопросов. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома по итогам телефонных переговоров лидеров.

"Президент Дональд Трамп обсудил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель предстоящий саммит G20 в Гамбурге. В ходе продолжительной беседы лидеры затронули вопросы изменения климата, инициативу финансирования предпринимательства среди женщин, а также торговлю, включая избыток стали на мировом рынке", - отмечается в распространенном заявлении.

"Президент рассчитывает помочь канцлеру Меркель успешно провести саммит", - говорится в документе.

Разговор с премьером Италии

Президент США также обсудил по телефону с премьер-министром Италии Паоло Джентилони повестку дня саммита и усилия Рима по противодействию миграционному кризису. "Президент Трамп обсудил сегодня с премьер-министром Италии Паоло Джентилони повестку дня саммита G20 в Гамбурге, а также оценил усилия премьер-министра по подготовке саммита G7 в мае. Президент Трамп обратил внимание на усилия Италии по противодействию масштабному ливийскому миграционному кризису", - говорится в заявлении пресс-службы Белого дома .