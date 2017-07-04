Генсек ООН поручил судье из Франции возглавить сбор информации о преступлениях в Сирии

ООН, 4 июля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил судью из Франции Катрин Марчи-Уэль главой независимой комиссии, которая займется сбором и анализом информации о преступлениях, совершенных за время конфликта в Сирии. Об этом объявил в понедельник официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

Так называемый Международный беспристрастный и независимый механизм для содействия проведению расследований в отношении тех, кто несет ответственность за наиболее серьезные преступления, совершенные в Сирии с марта 2011 года, был учрежден по решению Генеральной Ассамблеи в декабре 2016 года. В соответствии с принятой ГА резолюцией, комиссии поручено собирать и анализировать доказательства правонарушений, а также готовить материалы с целью "облегчить и ускорить" проведение "непредвзятых и независимых уголовных разбирательств" в национальных, региональных или международных судах.

Как сообщили в канцелярии генсека, Катрин Марчи-Уэль в последние два года работала омбудсменом комитета Совета Безопасности по санкциям в отношении террористических группировок "Аль-Каида" и "Исламское государство" (обе запрещены в РФ). До этого она занималась в ООН вопросами уголовного права, правосудия в странах, проходящих через переходный период и правами человека. В разные годы она работала судьей во временной администрации ООН по делам Косово, была юристом Международного трибунала по бывшей Югославии, а также была задействована в других структурах.

В общей сложности опыт работы Марчи-Уэль в правовой сфере насчитывает 27 лет. Она имеет ученую степень магистра права, полученную в Университете Кан-Нормандия.

Против создания комиссии, которую возглавит Катрин Марчи-Уэль, изначально выступал ряд стран, в том числе Россия. В опубликованном 1 апреля интервью швейцарской газете "Трибюн де Женев" заместитель главы МИД РФ Геннадий Гатилов назвал следственный механизм незаконным. "Решение создать такой орган выходит за пределы полномочий Генеральной Ассамблеи ООН и противоречит Хартии международной организации", - подчеркнул он.