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Правительство Японии: запущенная КНДР ракета упала, вероятно, в исключительной зоне страны

Международная панорама
4 июля, 4:10 дата обновления: 4 июля, 4:32 UTC+3

При канцелярии японского премьер-министра Синдзо Абэ создан экстренный штаб, который занимается сбором информации

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© AP Photo/Ahn Young-joon

ТОКИО, 4 июля. /ТАСС/. Запущенная во вторник утром КНДР баллистическая ракета пролетела около 40 минут и упала, вероятно, в исключительной экономической зоне Японии. Об этом заявил на экстренной пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

Ранее о запуске ракеты со ссылкой на японское министерство обороны сообщил телеканал NHK.

По данным южнокорейского агентства Yonhap, запуск ракеты, вероятно, баллистической, был произведен из района северокорейской провинции Пхенан-Пукто.

При канцелярии премьер-министра Японии Синдзо Абэ создан экстренный штаб, который занимается сбором информации. Береговая охрана предупредила экипажи судов о ракетном пуске и просит их не приближаться к обломкам в случае их обнаружения.

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Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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