Правительство Японии: запущенная КНДР ракета упала, вероятно, в исключительной зоне страны

ТОКИО, 4 июля. /ТАСС/. Запущенная во вторник утром КНДР баллистическая ракета пролетела около 40 минут и упала, вероятно, в исключительной экономической зоне Японии. Об этом заявил на экстренной пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

Ранее о запуске ракеты со ссылкой на японское министерство обороны сообщил телеканал NHK.

По данным южнокорейского агентства Yonhap, запуск ракеты, вероятно, баллистической, был произведен из района северокорейской провинции Пхенан-Пукто.

При канцелярии премьер-министра Японии Синдзо Абэ создан экстренный штаб, который занимается сбором информации. Береговая охрана предупредила экипажи судов о ракетном пуске и просит их не приближаться к обломкам в случае их обнаружения.