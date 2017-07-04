Правительство Японии: запущенная КНДР ракета упала, вероятно, в исключительной зоне страны

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ТОКИО, 4 июля. /ТАСС/. Запущенная во вторник утром КНДР баллистическая ракета пролетела около 40 минут и упала, вероятно, в исключительной экономической зоне Японии. Об этом заявил на экстренной пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.
Ранее о запуске ракеты со ссылкой на японское министерство обороны сообщил телеканал NHK.
По данным южнокорейского агентства Yonhap, запуск ракеты, вероятно, баллистической, был произведен из района северокорейской провинции Пхенан-Пукто.
При канцелярии премьер-министра Японии Синдзо Абэ создан экстренный штаб, который занимается сбором информации. Береговая охрана предупредила экипажи судов о ракетном пуске и просит их не приближаться к обломкам в случае их обнаружения.