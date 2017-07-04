В ООН завершается работа над текстом конвенции о полном запрете ядерного оружия

ООН, 4 июля. /ТАСС/. Участники проходящей в штаб-квартире ООН конференции завершают работу над текстом конвенции о полном запрете ядерного оружия. В понедельник председатель форума Элейн Уайт Гомес распространила среди делегаций третий по счету черновик документа, учитывающий поправки, предложенные участниками дискуссии, в которой не участвуют ни Россия, ни США.

"Делегации предприняли значительные усилия, стараясь обеспечить, чтобы положения этой конвенции выдержали испытания временем", - сказала Гомес, представляя проект конвенции.

Она призвала делегации немедленно начать изучение документа и внести возможные новые предложения, чтобы к вечеру 5 июля текст "принял окончательный вид". Согласно графику конференции, уже в пятницу, 7 июля, конвенция должна быть принята, после чего она будет передана на утверждение Генеральной Ассамблеи ООН.

Текст документа, копия которого была опубликована в понедельник на официальном интернет-сайте конференции, состоит из преамбулы, в которой говорится об опасности ядерного оружия, и основной части, содержащей 20 статей. В них перечислены обязательства государств - участников конвенции, порядок декларации арсеналов оружия и материалов, описаны гарантии и механизмы имплементации конвенции.

В соответствии с проектом документа, каждая страна, которая присоединится к конвенции, обязуется "ни при каких условиях" не "разрабатывать, испытывать, производить, получать в свое распоряжение, обладать или накапливать ядерное оружие", а также применять его или угрожать его применением.

Кроме того, государствам-участникам будет запрещено передавать ядерное оружие или помогать разрабатывать его другим странам.

Согласно проекту конвенции, она вступит в силу спустя 90 дней после того, как ее ратифицируют 50 стран. Через год после этого состоится первая конференция государств - участников соглашения. Описана в черновике документа и процедура выхода из конвенции, которая занимает 12 месяцев.

Конференция без участия ядерных держав

Второй раунд переговоров по конвенции о полном запрете ядерного оружия начался 15 июня. Пять ядерных держав, являющихся постоянными членами Совета Безопасности, Россия, США, Китай, Франция и Великобритания, не участвуют в конференции.

Кроме того, на ней не представлен ряд других важнейших международных игроков, в том числе Израиль, Южная Корея и Япония. Единственной страной - членом НАТО, участвующим в переговорах, являются Нидерланды, Иран, напротив, является активным участником дискуссии.

Ранее директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов заявил, что Россия не ратифицирует антиядерную конвенцию, поскольку она противоречит национальным интересам страны. По его словам, есть также опасения, что принятие документа "может негативно сказаться на положении дел на международной арене, прежде всего в сфере ядерного нераспространения".

"С этим еще предстоит основательно разобраться и при необходимости принять меры для минимизации ущерба", - отметил он.

Ульянов высказал мнение, что разработка конвенции не является продуктивным путем разрешения ядерной угрозы. "Разработка запретительной конвенции объясняется стремлением незамедлительно устранить ядерную угрозу, как это декларируют участники переговоров, - сказал Ульянов. - Задача, несомненно, благородная, но они избрали для ее решения, мягко говоря, не самый рациональный и продуктивный путь".