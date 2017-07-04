СМИ: президент Бразилии уверен, что обвинения против него будут отклонены парламентом

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 июля /ТАСС/. Президент Бразилии Мишел Темер считает, что выдвинутые в его адрес обвинения в коррупции будут отклонены парламентом. Соответствующее заявление политик сделал в интервью радиостанции Bandnews.

"Я надеюсь, я практически уверен, что нас ждет успех в Палате депутатов (нижняя палата парламента - прим. ТАСС)", - сказал Темер. Он добавил, что обвинения в его адрес являются "слабыми и несостоятельными". "Когда палата ознакомится с доводами защиты, которые все объяснят, станет понятно, что нужно голосовать против предъявления обвинений", - пояснил глава государства.

26 июня Генеральная прокуратура Бразилии обратилась в Федеральный верховный суд (ФВС) страны с запросом о предъявлении Темеру обвинений в коррупции. По версии ведомства, с марта по апрель текущего года президент республики получил "незаконные блага в размере 500 тысяч реалов" ($152 тыс.) от предпринимателя Жоэсли Батисты, возглавляющего компанию J&F Investimentos. Темер стал первым в истории Бразилии действующим президентом, которому Генпрокуратура просит предъявить обвинения.

Согласно бразильскому законодательству, президент обладает частичной неприкосновенностью от судебного преследования, поэтому решение о предъявлении ему обвинений может принять только ФВС. Высшая судебная инстанция обязана получить разрешение парламента на соответствующие действия, то есть, помимо судей, инициативу о предъявлении обвинений главе государства должны поддержать не менее двух третей депутатов нижней палаты законодательного органа.

По мнению большинства бразильских СМИ и политологов, сейчас Темер может рассчитывать на поддержку более половины парламентариев - они представляют политические партии, которые входят в правящую коалицию. Это означает, что запрос о предъявлении обвинений президенту скорее всего отклонят. При таком развитии событий дело в отношении главы государства будет закрыто.