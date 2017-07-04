Контактная группа по Украине 5 июля обсудит детали и дату обмена пленными

КИЕВ, 4 июля. /ТАСС/. Контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе на ближайшем заседании 5 июля планирует обсудить спорные моменты в вопросе формирования списка пленных, а также предпримет попытку установить дату обмена. Об этом заявила уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Валерия Лутковская.

"Мы вышли из тупика, теперь переходим к следующему этапу: методологии формирования списка на обмен. На заседании 5 июля, я надеюсь, у нас будут только два вопроса: спорные моменты, - там, где Украина отказывается передавать человека, поскольку он совершил особо тяжкое преступление, - и дата обмена", - сообщила она в интервью изданию "ЛИГА.net".

При этом она выразила надежду, что обмен пленными, который является одним из ключевых пунктов минских договоренностей, состоится до конца лета. При этом Украина требует, чтобы провозглашенные Донецкая и Луганская народны республики (ДНР и ЛНР) передали 132 человек, сам Киев готов отдать больше, но не всех, кого требуют республики. Здесь, по словам Лутковской, возникают "спорные вопросы".

"По расчетам Службы безопасности Украины, мы готовы передать 234 человека. Но подсчеты представителей неподконтрольных территорий совсем другие. Отдельные районы Донецкой области запрашивают 416 человек, Луганской - около 400 человек. Именно поэтому важна методология: каким образом мы работаем со списками", - сказала омбудсмен.

По итогам заседания контактной группы 21 июня спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик отметил "существенную работу, проведенную с момента предыдущей встречи в Минске по проведению дополнительных опросов лиц, которые хотели бы после освобождения остаться на той территории, где они находились в заключении".

По словам представителя ЛНР в гуманитарной подгруппе, руководителя рабочей группы по обмену военнопленными Ольги Кобцевой, по итогам заседания появилась надежда, что вскоре удастся обсудить и конкретную дату обмена удерживаемых лиц. При этом Кобцева подчеркнула, что "республики придерживаются прежней формулы, зафиксированной в Комплексе мер, - "всех на всех" - и от нее не отступят ни на шаг".