Курдские отряды прорвались в старинную часть Ракки

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ВАШИНГТОН, 4 июля. /ТАСС/. Отряды вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) при поддержке с воздуха ВВС международной контртеррористической коалиции во главе с США вошли в старинную часть сирийского города Ракка, контролируемую бандами экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщила в понедельник пресс-служба штаба коалиции.
"Преодолев жесткое сопротивление со стороны ИГ, отряды СДС прорвались в старинную часть города Ракка", - отмечается в заявлении. "Силы коалиции помогли СДС продвинуться в наиболее укрепленную [боевиками] часть Ракки, пробив бреши в стене, окружающей старый город", - пояснили в штабе.
Ранее в понедельник телеканал Al Arabiya сообщил, что отряды СДС, которым оказывают поддержку с воздуха самолеты ВВС международной коалиции, уничтожили только за минувшие сутки 34 террориста ИГ. Потери в рядах СДС за весь июнь составили 77 бойцов.