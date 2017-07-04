NYT: Трамп заявил Си Цзиньпину, что США готовы в одиночку оказывать давление на КНДР

НЬЮ-ЙОРК, 4 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в ходе состоявшегося в воскресенье телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Вашингтон готов собственными силами оказывать давление на КНДР, не рассчитывая на помощь китайской стороны. Об этом сообщила в понедельник в своей электронной версии газета The New York Times.

По данным ее источников, знакомых с деталями беседы, телефонный разговор двух лидеров носил "приветливый, однако прямолинейный характер". Президент США, "разочарованный нежеланием Китая надавить на Северную Корею, сказал китайскому лидеру, что Соединенные Штаты готовы действовать самостоятельно в оказании давления на обладающее ядерным арсеналом правительство в Пхеньяне", пишет издание.

При этом, как оно отмечает, в заявлении, распространенном в воскресенье пресс-службой Белого дома по итогам телефонной беседы двух лидеров, было указано лишь, что Трамп указал Си Цзиньпину на "растущую угрозу", исходящую от ядерной и ракетной программ КНДР. В сообщении также отмечалось, что оба лидера вновь подтвердили свою приверженность денуклеаризации Корейского полуострова.

Газета напоминает, что США в последнее время предприняли ряд действий, которые привели к негативной реакции в Пекине. В их число входят, в частности, одобрение американскими властями продажи Тайваню ракет и торпед на $1,42 млрд и внесение КНР в перечень стран с худшей ситуацией в сфере работорговли. Как заявил источник издания, Вашингтон наделся, что такие меры приведут к тому, что Си Цзиньпин откажется от своего "нежелания оказывать давление" на Пхеньян. Теперь же "у Трампа меньше иллюзий по поводу того, что Китай радикально изменит свой подход" к КНДР, сообщил источник The New-York Times.

Издание также напоминает, что Трамп встретится с председателем КНР во время грядущего саммита G20 в Гамбурге. В ходе встречи стороны, как ожидается, обсудят в том числе проблему КНДР.

Ситуация на Корейском полуострове обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание, а позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще одно ядерное испытание и в течение года осуществила более 20 ракетных пусков. 2 июня этого года Совет Безопасности ООН единогласно одобрил проект резолюции о расширении санкций в отношении КНДР.