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Эксперты: состояние отношений РФ и США не отразится на китайско-российских контактах

Международная панорама
4 июля, 9:41 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 4, июля. /ТАСС

Нынешний визит председателя КНР Си Цзиньпина в РФ свидетельствует о заинтересованности Пекина в дальнейшей оптимизации отношений с российской стороной

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ПЕКИН, 4 июля. /ТАСС/. Изменения в отношениях РФ и Соединенных Штатов не способны негативно отразиться на китайско-российских межгосударственных связях. Об этом во вторник сообщила китайская газета Global Times со ссылкой на местных экспертов.

"Китай будет только приветствовать нормализацию контактов между Москвой и Вашингтоном. Однако каким бы образом они ни развивались, эти отношения не отразятся на китайско-российских связях, носящих всеобъемлющий стратегический характер", - отметил политолог Ван Хайюнь, прежде занимавший должность военного атташе в посольстве КНР в России.

Он отметил, что нынешний визит председателя Си Цзиньпина в РФ свидетельствует о заинтересованности Пекина в дальнейшей оптимизации отношений с российской стороной.

"Так называемый большой треугольник взаимодействия претерпевает трансформации постоянно, однако контакты Китая и России носят взаимно дополняемый характер и имеют "единую судьбу" перед лицом глобальных вызовов", - согласился с ним сотрудник Китайского университета международных отношений Гао Фэй, специализирующийся на российской проблематике. Он отметил, что эпизодические трения между крупными державами возможны всегда, и КНР с РФ - не исключение, однако "мелкие проблемы не отразятся на общей картине".

С подобными комментариями местные эксперты выступили в связи с двухдневным (3 и 4 июля) визитом китайского лидера в Москву, в рамках которого запланирована встреча Си Цзиньпина с президентом России Владимиром Путиным.

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Визит Си Цзиньпина в Москву
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