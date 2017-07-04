Представитель ЕС: после проигрыша в Ираке и Сирии ИГ может создать "халифат в интернете"

БРЮССЕЛЬ, 4 июля. /ТАСС/. После потери территории в Ираке и Сирии террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) может перейти в контрнаступление и создать "халифат в интернете", поддерживая терроризм во всем мире. Такое мнение выразил во вторник координатор ЕС по вопросам борьбы с терроризмом Жиль де Кершов в интервью бельгийской газете Le Soir.

"После потери основных территорий в Ираке (Мосул) и Сирии (Ракка) ИГ может перенести свою основную деятельность в виртуальное пространство, где к настоящему моменту эта организация демонстрирует большие успехи в области радикальной пропаганды...", - полагает он.

По его словам, эта деятельность способствует распространению нового явления - "дешевого терроризма": люди на Западе радикализуются, сидя за компьютером и не контактируя напрямую с террористами. После этого они совершают аналогичные последним атакам в Лондоне или Брюсселе теракты, используя подручные средства и свои сбережения. Такие атаки менее масштабны, чем подготовленные ИГ, но отследить подготовку к ним традиционными методами практически невозможно, пояснил представитель ЕС.

Де Кершов также не исключил объединения с целью пропаганды в интернете террора усилий соперничающих в реальном мире ИГ и "Аль-Каиды" (запрещена в РФ), которую в Сирии представляет террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). "Распад организации "Исламское государство Ирака и Леванта" на ИГ и "Джебхат ан-Нусра" был вызван личной конкуренцией между лидерами этих организаций - аль-Багдади и аз-Завахири - и стратегическими разногласиями: ИГ хотела создать "халифат" немедленно, а "Джебхат ан-Нусра" предпочитала более тщательную подготовку", - пояснил представитель ЕС.

Кроме того, по его словам, группировки разошлись и в тактике. "ИГ в полевых условиях готова на гораздо больший уровень насилия по отношению к исламскому населению, чем "Аль-Каида" и все ее филиалы, - отметил де Кершов. - Однако в случае переноса основной деятельности этих организаций в интернет все эти разногласия быстро исчезнут и будут созданы условия для объединения сил".

Он также предположил, что в будущем возможным лидером единой террористической структуры, основной деятельностью которой станет пропаганда радикальных идей и террора в интернете, может стать сын Усамы бен Ладена - Хамза бен Ладен, который сегодня "быстро набирает популярность среди исламистов".

Цензура без суда

Основным средством борьбы с пропагандой террора в интернете де Кершов видит развитие механизмов цензуры на уровне интернет-провайдеров и администраторов соцсетей, которые, по его словам, должны разработать механизмы для автоматического и внесудебного удаления радикального контента сразу, как только они получают соответствующий сигнал. "В частности, пару лет назад Google сообщил нам, что он удаляет контент в 93% случаев, если о нем сообщила служба электронного надзора Скотленд-Ярда, и лишь в 33% случаев, когда сигнал исходит от самих пользователей. Мы в Европоле создали группу из 20 экспертов, которые занимаются наблюдением за сетью. Они уже сигнализировали о более чем 30 тыс. нелегальных сайтов и добились уровня удаления контента в 84%", - сообщил он.

"Наконец в ходе последних саммитов ЕС (22-23 июня в Брюсселе - прим. ТАСС) и "Большой семерки" (в Таормине, Италия 26-27 мая - прим. ТАСС) лидеры потребовали от интернет-компаний перейти к автоматическому обнаружения [радикального контента и информации, пропагандирующей насилие] и разработке систем искусственного интеллекта в этой сфере", - отметил он. Кроме того, по его словам, ЕС должен разработать и обучить своих граждан системе контраргументов и контрпропаганды, разрушающих стереотипы сторонников террора.

Наблюдение за близкими

Помимо этого, Евросоюз должен научить своих граждан проявлять бдительность в отношении признаков радикализации знакомых и близких и при их появлении немедленно сообщать об этом родственникам и властям, считает де Кершов. "Да, я уверен, что необходимо обучать людей замечать признаки радикализации. Мне знакомы ситуации, когда братья и отцы не замечали, что с их близкими происходит что-то странное, пока не становилось слишком поздно", - отметил он.

Де Кершов также подчеркнул, что не видит ничего предосудительного в наблюдении за своими близкими на предмет возможного интереса к радикальной пропаганде и террористической деятельности.