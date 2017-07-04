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Брнабич: выбирая между членством в ЕС и Россией, Сербия выберет ЕС

Международная панорама
4 июля, 9:51 UTC+3 БЕЛГРАД БЕЛГРАД 4, июля. /ТАСС

Ранее премьер-министр Сербии отрицала возможность введения антироссийских санкций и выступала за добрые отношения с Россией

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Ана Брнабич

Ана Брнабич

© EPA/ANDREJ CUKIC

БЕЛГРАД, 4 июля. /ТАСС/. Сербия выберет Европейский союз, если будет поставлена перед выбором между связями с Россией и вступлением в ЕС. Об этом в интервью агентству Bloomberg  заявила премьер-министр страны Ана Брнабич.

"У нас есть эмоциональные связи с Россией из-за традиций, веры, культуры. В Сербии большое число людей воспринимают Россию как старшего брата, своего защитника, этими ощущениями нельзя пренебрегать, но наш стратегический путь - это ЕС", - заявила Брнабич. По ее мнению, до окончания своего мандата в 2020 году она подготовит страну к вступлению в ЕС, однако все будет зависеть от желания Евросоюза принимать новых членов.

Отвечая на вопрос агентства, будет ли Сербия и далее отказываться от введения санкций в отношении России, Брнабич ответила, что не может этого обещать. "Не могу это сейчас комментировать, так как на Балканах очень трудно брать на себя какие-то обязательства, это трудный регион", - сказал премьер.

Брнабич родилась в 1975 году в Белграде, получила диплом MBA университета Халла (Великобритания), более 10 лет работала с международными организациями, иностранными инвесторами. Она известна прозападными взглядами и является первым в истории Сербии главой правительства, открыто заявляющим о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Ранее премьер Брнабич отрицала возможность введения антироссийских санкций и выступала за добрые отношения с Россией. Кандидатуру прозападного политика Брнабич на пост премьера предложил президент Сербии Александар Вучич, поручив ей укреплять отношения с Евросоюзом, Россией, Китаем и США.

В понедельник, находясь с визитом в Брюсселе, Вучич впервые за все время переговоров о евроинтеграции попросил ускоренного вступления Сербии в Евросоюз.

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