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КНДР объявила о первом успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты

Международная панорама
4 июля, 9:48 дата обновления: 4 июля, 10:43 UTC+3

Максимальная высота полета ракеты, преодолевшей 933 км, составила 2802 км, сообщило Центральное телевидение КНДР

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© Chung Sung-Jun/Getty Images

ТАСС, 4 июля. Центральное телевидение КНДР объявило о проведении первого успешного испытательного запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвансон-14". Об этом сообщил во вторник японский телеканал NHK.

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В заявлении северокорейской стороны отмечается, что максимальная высота полета ракеты составила 2802 км. Также сообщается, что за 39 минут она пролетела 933 км. 

Приказ о проведении запуска отдал лидер КНДР Ким Чен Ын. Он также наблюдал за испытанием.

После специального заявления центральное телевидение КНДР продемонстрировало кадры подготовки и самого запуска с нескольких точек обзора. Кроме того, на фотографиях запечатлен лидер КНДР Ким Чен Ын, который наблюдает за происходящим в бинокль.

Как сообщили в министерстве обороны Японии, ракета упала в Японское море, примерно в 300 км от полуострова Ога в префектуре Акита. Оборонное ведомство Японии также сообщало, что высота полета ракеты превысила 2500 км.

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