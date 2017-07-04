КНДР объявила о первом успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты

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ТАСС, 4 июля. Центральное телевидение КНДР объявило о проведении первого успешного испытательного запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвансон-14". Об этом сообщил во вторник японский телеканал NHK.
В заявлении северокорейской стороны отмечается, что максимальная высота полета ракеты составила 2802 км. Также сообщается, что за 39 минут она пролетела 933 км.
Приказ о проведении запуска отдал лидер КНДР Ким Чен Ын. Он также наблюдал за испытанием.
После специального заявления центральное телевидение КНДР продемонстрировало кадры подготовки и самого запуска с нескольких точек обзора. Кроме того, на фотографиях запечатлен лидер КНДР Ким Чен Ын, который наблюдает за происходящим в бинокль.
Как сообщили в министерстве обороны Японии, ракета упала в Японское море, примерно в 300 км от полуострова Ога в префектуре Акита. Оборонное ведомство Японии также сообщало, что высота полета ракеты превысила 2500 км.