Минобороны Украины: за время боевых действий в Донбассе погибли более 2,7 тыс. военных

КИЕВ, 4 июля. /ТАСС/. Более 2,7 тыс. украинских военных и погибли и более 10 тыс. получили ранения в зоне силовой операции на востоке Украины. Об этом во вторник на семинаре "Роуз Рота" сообщил первый заместитель министра обороны Украины Иван Руснак.

"Необъявленная война уже унесла жизни многих украинцев, в том числе более 2 тыс. 700 военнослужащих погибшими и более 10 тыс. ранеными", - цитирует его агентство УНН.

По данным правительства, в текущем году в Донбассе погибли 120 военных и 47 гражданских лиц, почти 900 военных и более 100 гражданских получили ранения и увечья.

Руснак также добавил, что экономические потери от конфликта в Донбассе составляют около $50 млрд.

"На востоке Украины разрушены объекты энергетической, транспортной, социальной и других инфраструктур. Люди остались без рабочих мест. По предварительным расчетам, общая сумма прямых убытков Украины составляет около 50 млрд долларов США", - заявил Руснак.