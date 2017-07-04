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Минобороны Украины: за время боевых действий в Донбассе погибли более 2,7 тыс. военных

Международная панорама
4 июля, 9:58 дата обновления: 4 июля, 10:20 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 4, июля. /ТАСС

Еще 10 тыс. военнослужащих получили ранения

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КИЕВ, 4 июля. /ТАСС/. Более 2,7 тыс. украинских военных и погибли и более 10 тыс. получили ранения в зоне силовой операции на востоке Украины. Об этом во вторник на семинаре "Роуз Рота" сообщил первый заместитель министра обороны Украины Иван Руснак.

"Необъявленная война уже унесла жизни многих украинцев, в том числе более 2 тыс. 700 военнослужащих погибшими и более 10 тыс. ранеными", - цитирует его агентство УНН.

По данным правительства, в текущем году в Донбассе погибли 120 военных и 47 гражданских лиц, почти 900 военных и более 100 гражданских получили ранения и увечья.

Руснак также добавил, что экономические потери от конфликта в Донбассе составляют около $50 млрд.

"На востоке Украины разрушены объекты энергетической, транспортной, социальной и других инфраструктур. Люди остались без рабочих мест. По предварительным расчетам, общая сумма прямых убытков Украины составляет около 50 млрд долларов США", - заявил Руснак.

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