Турецкая оппозиция оспорит в ЕСПЧ результаты референдума 16 апреля

АНКАРА, 4 июля. /ТАСС/. Основная оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) Турции направит во вторник иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованием признать результаты референдума 16 апреля не соответствующими закону. Об этом, как сообщил телеканал CNN Turk, заявил лидер НРП Кемаль Кылычдароглу.

"Мы подготовили нашу петицию и отправляем ее в ЕСПЧ, - отметил он. - Я первым ее подписал, она будет направлена сегодня".

25 апреля Верховный суд Турции отказался принять к рассмотрению иск НРП. Как сообщал телеканал Haber Turk, судебная коллегия большинством голосов постановила, что претензии НРП по закону не могут быть предметом административного судопроизводства.

В середине апреля ЦИК рассмотрел все поданные партиями запросы об аннулировании референдума и отклонил их. Только один член комиссии поддержал инициативу оппозиции, 10 членов ЦИК высказались против. Соответствующие запросы подали НРП, Партия демократии народов и Партия отечества.

На состоявшемся 16 апреля в Турции референдуме победили сторонники внесения изменений в конституцию и перехода на президентскую форму правления. За пакет поправок высказались 51,4% граждан, явка составила 86%. Оппозиция считает незаконным решение ЦИК принять к подсчету бюллетени, не имевшие всех необходимых печатей.