Глава МВД ФРГ не исключил влияния РФ на предвыборную кампанию в стране

БЕРЛИН, 4 июля. /ТАСС/. Министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер не исключил, что Россия может оказать влияние на ход предвыборной кампании в Германии. Об этом он заявил, выступая во вторник в Берлине.

"Мы видели возможное влияние на выборы в Америке. Мы видели попытку влияния на выборы во Франции. Все говорит о том, что это шло из России. Нельзя исключать, и мы настраиваемся на то, что будут соответствующие попытки в связи с выборами в Германии", - отметил он.

В РФ неоднократно опровергали любую информацию подобного рода.

По словам главы контрразведки Ханса-Георга Масена, во время кибератаки на внутреннюю сеть Бундестага в 2015 году могли быть похищены важные данные, которые в теории могут стать достоянием общественности. По его словам, в настоящее время ведомство фиксирует все больше так называемых APT (Advanced Persistent Threat, высокотехнологичная длительная угроза - прим. ТАСС), нацеленных "на немецкие партии и политиков".

Выборы в Бундестаг, по итогам которых определяется канцлер, пройдут 24 сентября.