Гамбург переходит на чрезвычайное положение накануне саммита G20

Саммит G20 в Гамбурге еще не начался, но в городе, который называют "воротами в мир", на этой неделе уже происходит противостояние между антиглобалистами, анархистами, левыми и правоохранительными органами. Гамбург закрывает ворота и практически перешел на чрезвычайное положение.

Германия еще не собирала лидеров порядка 20 столь значимых стран в одном месте. Для обеспечения их безопасности будет проведена крупнейшая полицейская операция в истории Гамбурга – мобилизованы около 20 тыс. стражей правопорядка, спецназовцев и даже создан "сборный центр для задержанных" демонстрантов.

Не исключено, что и акции протеста могут оказаться такими же масштабными. Заблокированные для движения дороги, закрытые торговые улицы, неработающие школы и офисы – все это будет отличать центр Гамбурга в дни проведения встречи.

Когда власти ФРГ объявили о том, что саммит G20 пройдет в Гамбурге, многие эксперты задавались вопросом, почему именно в этом городе и почему именно в выставочном центре, непосредственно рядом с оплотом левых радикалов – кварталом Шанцен, в котором неоднократно дело доходило до уличных баталий. Как убедился ТАСС, дома и окна многих зданий, а именно надписи на них, сейчас отражают отношение местных жителей к саммиту – "G20, тебе здесь не место", "Нет G20", "G20, ты жертва".

Первые столкновения между стражами порядка и протестующими произошли уже в минувшее воскресенье, когда сотрудники правоохранительных органов попытались убрать несколько палаток в парке на полуострове Энтенвердер. Один человек был задержан, а полицейским пришлось применить слезоточивый газ, чтобы остудить пыл активистов.

Ранее власти Гамбурга разрешили участникам протестных акций собрания на Энтенвердере при условии, что они не будут устанавливать там палатки и ночевать. Активисты проигнорировали эти требования и теперь грозятся занять все открытые места – парки и площади, если им не разрешат создать единый палаточный городок.

Недовольные

Мы хотели бы, чтобы в районе выставочного центра (Гамбурга) на улицах было по возможности много людей, которые бы все, что можно, блокировали, парализовывали, задерживали и замедляли", – признался в интервью газете Zeit один из организаторов акции Андреас Бойт. "Самой желанной целью является досрочное прекращение саммита", – добавил он.

Другой активист Андреас Блехшмидт отметил, что "речь идет о воинствующей демонстрации". "Ясно, что мы не собираем католическую скаутскую молодежь", – подчеркнул он. Как ожидается, демонстрация радикальных антиглобалистов соберет около 5 тыс. человек. Ее в настоящее время особенно опасаются правоохранительные органы.

Бойт и Блехшмидт признают, что среди участников сейчас идут дискуссии, насколько оправданным является применение насилия. "Понятно, что не каждая насильственная акция в порядке", – указал Бойт. "Если хорошо защищенные полицейские нападают на демонстрантов, то многие вынуждены защищаться", – отметил он.

Оба лидера "Черного блока" хотят продемонстрировать несогласие с политикой G20, по их мнению, "двадцатка" ничего не делает в борьбе с голодом и кризисами на планете. "ФРГ относится к крупнейшим поставщикам оружия в мире, экономика извлекает выгоду из военных столкновений, – отметил Блехшмидт. - Нет никакой заинтересованности это изменить".

Как ожидается, на этой неделе в Гамбурге пройдет более 20 акций протеста. Самая многочисленная демонстрация может собрать 8 июля до 100 тыс. участников. Она состоится под девизом "Безграничная солидарность вместо G20".

Почему в Гамбурге?

Во время выборов в парламент Гамбурга в 2015 году в районе Шанцен Христианско-демократический союз Ангелы Меркель набрал лишь 3% голосов, в то время как сильнейшей политической силой здесь стала Левая партия, получившая почти 30%. И, как нарочно, лидеры 20 крупнейших экономически развитых и развивающихся стран – "холодного и жестокого мира глобального капитализма", как считают левые, должны будут заседать практически за углом. Это все равно, если бы клуб "Шальке-04" проводил общее заседание членов на дортмундской площади Борзигплац, где имеют обыкновение собираться фанаты традиционного соперника – местной "Боруссии". В то же время в Гамбурге помимо выставочного центра негде больше проводить конференцию таких масштабов и разместить всех лидеров, членов их делегаций и журналистов.

Эксперты указывают на то, что такие места, как Хайлигендамм или замок Эльмау, которые были выбраны для саммитов G8 и G7, с этой точки зрения отпадают сами по себе, поскольку просто не располагают необходимыми мощностями – в окрестностях нет столько отелей, которые бы приняли всех участников саммита. В качестве альтернативы Гамбургу рассматривались Берлин, Мюнхен и Кельн. Но в конечном итоге выбор пал на ганзейский город, в том числе и потому, что, как предполагалось, Гамбург выставит свою кандидатуру на место проведения Олимпиады.

Ожидалось, что эти два события будут способствовать росту популярности города и привлекут сюда иностранных туристов. Однако впоследствии жители Гамбурга на референдуме не поддержали заявку на проведение Игр.

Вячеслав Филиппов