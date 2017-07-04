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МИД Польши: Украина с Бандерой в Европу не войдет

Международная панорама
4 июля, 12:45 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 4, июля. /ТАСС

Глава ведомства подчеркнул, что Варшава не приветствует проводимую Киевом политику героизации воинов ОУН и ее лидера

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ВАРШАВА, 4 июля. /ТАСС/. Украина, которая строит свое национальное самосознание на культе националиста Степана Бандеры, в Европу не войдет. Такое мнение высказал в интервью порталу wPolityce.pl глава МИД Польши Витольд Ващиковский.

Отвечая на вопрос о развитии отношений с Украиной, министр указал, что "хуже всего они складываются в сфере истории". "Наше послание ясно: с Бандерой в Европу вы [Украина] не войдете", - сказал политик.

"Мы не повторим ошибок 90-х годов, когда мы не закрыли определенных вопросов с Германией и Литвой", - добавил он, пояснив, что речь идет о статусе польского нацменьшинства в этих странах.

"Мы будем решительно добиваться от Украины, чтобы все вопросы были закрыты, прежде чем Киев встанет у ворот Европы с просьбой о членстве", - констатировал Ващиковский.

В Польше негативно воспринимают проводимую нынешним руководством Украины политику героизации воинов Организации украинских националистов (ОУН, в РФ запрещена) и ее лидера Степана Бандеры, виновных в массовых убийствах поляков в 1942-1945 годах на Волыни. В 2016 году сенат Польши признал Волынскую резню геноцидом.

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