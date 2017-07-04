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Военный источник в Южной Корее: новая ракета КНДР может поражать цели в Европе

Международная панорама
4 июля, 14:04 UTC+3 СЕУЛ /Корр. ТАСС, Станислав Варивода

Дальность полета испытанной во вторник МБР составляет до 8 тыс. км, сообщили в Комитете начальников штабов республики

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СЕУЛ, 4 июля. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Дальность полета новой северокорейской баллистической ракеты (МБР) составляет до 8 тыс. километров.

Об этом сообщил во вторник корреспонденту ТАСС информированный источник в Комитете начальников штабов Республики Корея.

"Согласно нашим подсчетам, будучи запущенной по оптимальной траектории, северокорейская МБР может пролететь до 8 тысяч км. Это означает, что она может поражать цели на всей территории Аляски, а также значительной части Европы", - отметил военный.

КНДР ранее объявила об успешном испытании МБР "Хвасон-14", созданной по приказу лидера страны Ким Чен Ына. Согласно сообщению северокорейской стороны, время полета ракеты составило 39 минут, дальность - 933 км, максимальная высота - 2802 км.

Как полноценная ядерная держава, обладающая самой мощной МБР, отмечается в нем, "КНДР, способная нанести удар по любому району земного шара, окончательно положит конец исходящей от США угрозе войны, обеспечит надежную защиту мира и безопасности на Корейском полуострове и во всем регионе".

Приказ о запуске ракеты Ким Чен Ын подписал 3 июля, он лично наблюдал за испытанием.

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