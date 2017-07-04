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Посол США в РФ Теффт завершит свою миссию в Москве осенью

Международная панорама
4 июля, 15:08 дата обновления: 4 июля, 15:17 UTC+3

Джон Теффт отметил, что "было прекрасно служить на дипломатическом поприще", а также выразил признательность россиянам за их труд и поддержку

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Посол США в России Джон Теффт

Посол США в России Джон Теффт

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Посол США в РФ Джон Теффт завершит свою миссию в Москве в начале осени. Об этом сообщила во вторник заместитель главы дипмиссии Линн Трейси, выступая на приеме в Спасо-хаусе по случаю Дня независимости США.

"Посол Теффт завершает свою миссию в России, он и его жена Мариэлла покинут Москву в начале осени", - сказала она.

Трейси зачитала обращение госсекретаря США Рекса Тиллерсона, в котором он поблагодарил посла за многолетнюю службу.

В свою очередь Теффт отметил, что "было прекрасно служить на дипломатическом поприще", а также выразил признательность россиянам за их труд и поддержку.

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