Посол США в РФ Теффт завершит свою миссию в Москве осенью

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Посол США в РФ Джон Теффт завершит свою миссию в Москве в начале осени. Об этом сообщила во вторник заместитель главы дипмиссии Линн Трейси, выступая на приеме в Спасо-хаусе по случаю Дня независимости США.

"Посол Теффт завершает свою миссию в России, он и его жена Мариэлла покинут Москву в начале осени", - сказала она.

Трейси зачитала обращение госсекретаря США Рекса Тиллерсона, в котором он поблагодарил посла за многолетнюю службу.

В свою очередь Теффт отметил, что "было прекрасно служить на дипломатическом поприще", а также выразил признательность россиянам за их труд и поддержку.