Посол США в РФ Теффт завершит свою миссию в Москве осенью

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Посол США в РФ Джон Теффт завершит свою миссию в Москве в начале осени. Об этом сообщила во вторник заместитель главы дипмиссии Линн Трейси, выступая на приеме в Спасо-хаусе по случаю Дня независимости США.
"Посол Теффт завершает свою миссию в России, он и его жена Мариэлла покинут Москву в начале осени", - сказала она.
Трейси зачитала обращение госсекретаря США Рекса Тиллерсона, в котором он поблагодарил посла за многолетнюю службу.
В свою очередь Теффт отметил, что "было прекрасно служить на дипломатическом поприще", а также выразил признательность россиянам за их труд и поддержку.