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Порошенко и Тиллерсон 9 июля проведут встречу в Киеве

Международная панорама
4 июля, 15:29 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 4, июля. /ТАСС

Как сообщила пресс-служба администрации украинского лидера, стороны обсудят "укрепление стратегического партнерства между Украиной и США" и другие вопросы

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КИЕВ, 4 июля. /ТАСС/. Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон 9 июля в ходе визита на Украину проведет встречу с президентом Петром Порошенко. Об этом во вторник сообщила пресс-служба администрации украинского государства.

"Во исполнение договоренностей президентов Украины и Соединенных Штатов Америки 9 июля на Украине с визитом будет находиться государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. В Киеве руководителя внешнеполитического ведомства США примет президент Петр Порошенко", - проинформировала пресс-служба.

При этом в администрации Порошенко уточнили, что стороны обсудят "укрепление стратегического партнерства между Украиной и США" и другие вопросы.

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Персоны
Тиллерсон, Рекс Порошенко, Петр Алексеевич
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