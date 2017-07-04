Порошенко и Тиллерсон 9 июля проведут встречу в Киеве

КИЕВ, 4 июля. /ТАСС/. Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон 9 июля в ходе визита на Украину проведет встречу с президентом Петром Порошенко. Об этом во вторник сообщила пресс-служба администрации украинского государства.

"Во исполнение договоренностей президентов Украины и Соединенных Штатов Америки 9 июля на Украине с визитом будет находиться государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. В Киеве руководителя внешнеполитического ведомства США примет президент Петр Порошенко", - проинформировала пресс-служба.

При этом в администрации Порошенко уточнили, что стороны обсудят "укрепление стратегического партнерства между Украиной и США" и другие вопросы.