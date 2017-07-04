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Премьер-министр Франции пообещал провести в стране реформу юридической системы

Международная панорама
4 июля, 16:59 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 4, июля. /ТАСС

Так, в частности, будет выполнено предвыборное обещание нынешнего президента Эмманюэля Макрона о создании в тюрьмах дополнительных 15 тысяч мест

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ПАРИЖ, 4 июля. /ТАСС/. Крупная реформа юридической и пенитенциарной системы будет проведена во Франции в ближайшие годы. Об этом премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил во вторник, выступая с программной речью в Национальном собрании Франции.

"Франция должна поверить в себя. Восстановить такое доверие - это прежде всего означает восстановить доверие к властям страны. Необходимо провести оздоровление политической жизни, ввести правила действий для выборных лиц", - сказал Филипп.

"Проект закона уже представлен, но, кроме этого, в течение года будут начаты институционные реформы, необходимые для модернизации французской демократии. Прежде всего в этой связи я выделяю реформу юридической системы", - добавил он.

"Ничто не будет возможно во Франции без сильной юстиции. Если юстиция действует медленно, избирательно или несправедливо, то доверие к ней падает. Предстоящая конституционная реформа усилит независимость судий", - убежден премьер.

"В 2018 году парламенту будет представлен проект закона о пятилетнем финансировании и обеспечении деятельности юридических органов. Он позволит провести, в частности, значительное упрощение системы и ее реорганизацию. Граждане должны быть уверены в том, что юридическая система будет действовать быстро, в частности по самым серьезным нарушениям закона - то есть случаям терроризма, тяжелых уголовных преступлений, актов насилия, финансовых махинаций", - заявил Филипп.

Премьер заверил, что "сроки наказания по этим преступлениям будут увеличены, а процедуры упрощены". "Будет выполнено предвыборное обещание нынешнего президента Эмманюэля Макрона о создании дополнительно в тюрьмах 15 тыс. мест. Это важно как с точки зрения располагать возможностью помещать в заключение тех, кто должен находиться в тюрьме, но в то же время это делается и с целью обеспечения достойных условий содержания для заключенных. Также важно не превращать тюрьмы в своего рода инкубаторы, где будет вызревать завтрашнее насилие", - подчеркнул премьер-министр.

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