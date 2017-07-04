Власти Катара считают нереалистичным список требований арабских стран

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани вновь назвал нереалистичным список требований арабских стран, предъявленный Дохе для восстановления отношений. Слова главы МИД эмирата приводит во вторник телеканал Al-Jazeera.

"Список требований нереалистичный и не может быть реализован, они [требования] нарушают суверенитет страны", - сказал он, отметив при этом, что "Катар готов к диалогу".

Он также отметил, что видит "возможность разрешить кризис и достичь урегулирования при посредничестве Кувейта". Говоря об официальной реакции Дохи на ультиматум, катарский министр отметил, что "ответ, переданный Кувейту, был подготовлен заранее" и соответствует "принципам сохранения суверенитета и международного права".

5 июня Саудовская Аравия, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты и Египет объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром и приняли ряд мер, в том числе прекращение морского и воздушного сообщения, остановка банковских операций, высылка дипломатов и подданных Катара. 22 июня арабские страны передали через Кувейт список из 13 требований для выхода из кризиса, на что отвели Катару 10 дней, позднее срок был продлен на двое суток. Срок ультиматума истекает во вторник.

В перечень требований вошли, в частности, понижение уровня дипотношений с Ираном, закрытие телеканала "Аль- Джазира", прекращение военного сотрудничества с Турцией и ликвидация турецкой военной базы в стране. В Катаре заявили, что не могут выполнить их. В понедельник министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани передал официальный ответ катарского руководства на предъявленный ультиматум эмиру Кувейта шейху Сабаху аль- Ахмеду аль-Джаберу ас-Сабаху, выступающему посредником в урегулировании. Как заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр, страны изучат ответ Катара и на заседании 5 июля в Каире примут решение о дальнейших шагах.