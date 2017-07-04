Полиция Украины конфисковала серверы распространившей вирус Petya компании

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Полиция Украины во вторник конфисковала серверы украинской компании M.E.DOC, занимающейся разработкой компьютерных программ, в связи с расследованием кибератаки, произошедшей на прошлой неделе. Об этом агентству Reuters сообщил глава департамента киберполиции МВД Украины Сергей Демедюк.

По заявлению представителей украинской власти и специалистов по компьютерной безопасности, изначальным источником распространения компьютерного вируса Petya стали программные обновления, рассылаемые компанией M.E.DOC. Эта фирма является разработчиком самой популярной на Украине программы по налоговому администрированию.

Ранее сотрудники M.E.DOC заявили Reuters, что серверы этой фирмы не были взломаны хакерами и обновления, разосланные компанией, не были заражены компьютерным вирусом.

Между тем глава киберполиции Украины Сергей Демедюк заявил в опубликованном во вторник интервью агентству Associated Press, что компании M.E.DOC будут предъявлены обвинения в халатности в связи с кибератакой, так как она не приняла мер по усилению своей киберзащиты несмотря на предупреждения. "Они знали об этом, - заявил Демедюк. - Разные фирмы по борьбе с компьютерными вирусами много раз предупреждали их. За свою халатность они понесут уголовную ответственность".

27 июня была зафиксирована глобальная хакерская атака с использованием вируса-шифровальщика Petya. По оценкам Group-IB, вирус атаковал около 80 компаний, большинство из которых украинские. В России воздействию вируса подверглись "Роснефть", "Башнефть", Mars, Nivea и Mondelez International. Вирус блокирует запуск операционной системы и за возобновление работы и расшифровку файлов требует выкуп в размере $300 в биткоинах.

Служба безопасности Украины в субботу обвинила в этой кибератаке спецслужбы России.