Президент Израиля сократил срок приговора экс-премьера Ольмерта до 16,5 месяца

Стратегическое партнерство: итоги переговоров Путина и Си ЦзиньпинаПолитика 4 июля, 21:31
"Зенит" одержал первую победу при Манчини, обыграв "Аустрию" в товарищеском матчеСпорт 4 июля, 21:28
ВФЛА отправила в IAAF заявки на 14 спортсменов, претендующих на участие в ЧМСпорт 4 июля, 21:13
Саган дисквалифицирован с "Тур де Франс" из-за того, что спровоцировал падение КавендишаСпорт 4 июля, 21:00
Шубенков занял второе место на турнире в Венгрии, показав свое лучшее время в сезонеСпорт 4 июля, 20:51
Статус неограниченно свободного агента присвоен 42 хоккеистам московского "Динамо"Спорт 4 июля, 20:36
Россиянка Ласицкене претендует на звание лучшей легкоатлетки Европы в июнеСпорт 4 июля, 20:08
Агент: хоккеист Дугин может остаться в московском "Динамо", если ему предложат контрактСпорт 4 июля, 20:04
Российский форвард Наиль Якупов подписал контракт с клубом НХЛ "Колорадо"Спорт 4 июля, 20:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТЕЛЬ-АВИВ, 4 июля. /ТАСС/. Президент Израиля Реувен Ривлин во вторник смягчил наказание за коррупцию для бывшего премьер-министра страны Эхуда Ольмерта, сократив 27-месячный срок приговора до реально отсиженных им 16,5 месяца. Об этом сообщает во вторник газета Ynet.
Комиссия по условно-досрочному освобождению управления тюрем Израиля в минувший четверг удовлетворила прошение экс-премьера о досрочном выходе из тюрьмы "Маасиягу", где он находился с 15 февраля 2016 года. Ольмерт досрочно был выпущен в воскресенье из тюрьмы после отбытия 16,5 месяца из 27-месячного срока, к которому он был приговорен судом за коррупцию. До мая 2018 года 71-летний Ольмерт по условиям условно-досрочного освобождения должен был дважды в месяц отмечаться в полиции, кроме этого, ему был закрыт выезд за пределы Израиля. Ривлин своим распоряжением снял с Ольмерта эти ограничения. Экс-премьер сообщил, что добровольно будет принимать участие в работе двух волонтерских организаций, что было предписано ему комиссией по УДО, несмотря на смягчение наказания президентом.
Двенадцатый премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт стал первым бывшим главой правительства в истории Израиля, который оказался в тюрьме. Дела о коррупции против него впервые были открыты в 2007 году - через год после того, как он возглавил правительство. Он подал в отставку в сентябре 2008 года, но исполнял обязанности главы кабинета до марта 2009 года.
27 месяцев приговора Ольмерта включали в себя полтора года за взяточничество, восемь месяцев за злоупотребление доверием и мошенничество, а также один месяц за препятствие правосудию.