Президент Израиля сократил срок приговора экс-премьера Ольмерта до 16,5 месяца

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 июля. /ТАСС/. Президент Израиля Реувен Ривлин во вторник смягчил наказание за коррупцию для бывшего премьер-министра страны Эхуда Ольмерта, сократив 27-месячный срок приговора до реально отсиженных им 16,5 месяца. Об этом сообщает во вторник газета Ynet.

Комиссия по условно-досрочному освобождению управления тюрем Израиля в минувший четверг удовлетворила прошение экс-премьера о досрочном выходе из тюрьмы "Маасиягу", где он находился с 15 февраля 2016 года. Ольмерт досрочно был выпущен в воскресенье из тюрьмы после отбытия 16,5 месяца из 27-месячного срока, к которому он был приговорен судом за коррупцию. До мая 2018 года 71-летний Ольмерт по условиям условно-досрочного освобождения должен был дважды в месяц отмечаться в полиции, кроме этого, ему был закрыт выезд за пределы Израиля. Ривлин своим распоряжением снял с Ольмерта эти ограничения. Экс-премьер сообщил, что добровольно будет принимать участие в работе двух волонтерских организаций, что было предписано ему комиссией по УДО, несмотря на смягчение наказания президентом.

Двенадцатый премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт стал первым бывшим главой правительства в истории Израиля, который оказался в тюрьме. Дела о коррупции против него впервые были открыты в 2007 году - через год после того, как он возглавил правительство. Он подал в отставку в сентябре 2008 года, но исполнял обязанности главы кабинета до марта 2009 года.

27 месяцев приговора Ольмерта включали в себя полтора года за взяточничество, восемь месяцев за злоупотребление доверием и мошенничество, а также один месяц за препятствие правосудию.