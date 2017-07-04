Нацсобрание Франции выразило доверие правительству Эдуара Филиппа

ПАРИЖ, 4 июля. /ТАСС/. Депутаты Национального собрания Франции большинством голосов выразили во вторник вотум доверия правительству Эдуара Филиппа. Об этом свидетельствует прямая телетрансляция из Бурбонского дворца, где заседает в Париже нижняя палата парламента.

За вотум доверия было подано 370 голосов. Воздержались от голосования 67 депутатов. Согласно регламенту, голоса "против" при процедуре вотума доверия не подаются, результат определяется на основе соотношения голосов "за" к числу воздержавшихся. При нынешнем голосовании лишь нескольких голосов не хватило, чтобы побить политический рекорд страны, установленный при вотуме доверия правительству Жан-Пьера Раффарена в 2002 году, в поддержку которого было подано тогда 374 голоса.

Не поддержали правительство Филиппа в основном представители партии "Неподчинившаяся Франция", коммунисты, центристы, представители "Национального фронта", а также часть социалистов и "Республиканцев". Однако президентское движение "Республика на марше" располагает в парламенте широким большинством в 314 голосов, что позволило успешно провести вотум. Он был поддержан союзником президентской группировки, партией "Демократическое движение" Франсуа Байру, располагающей 47 депутатами.

Править долго

Нынешнее правительство - второй состав кабинета министров под руководством премьера Эдуара Филиппа. Прежний был значительно преобразован в середине июня после прошедших выборов в Национальное собрание. Число министров и государственных секретарей было увеличено до 28 с прежних 22. Как подчеркнул тогда после объявления состава кабинета президент Франции Эмманюэль Макрон, "новое правительство сформировано с целью, чтобы оно именно в таком составе могло действовать долгое время". Теперь оно будет опираться на широкое большинство в нижней палате парламента, что облегчит прохождение вносимых им законопроектов.

Кто командует?

Согласно опросу, проведенному службой Harris, 60% французов уверены, что парламентским большинством Национального собрания во Франции руководит непосредственно сам президент. Лишь 28% считают, что его реально возглавляет глава фракции "Республика на марше" Ришар Ферран, 10% считает, что оно фактически подчиняется председателю правительства Эдуару Филиппу.