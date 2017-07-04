Арестованный по делу о гибели итальянского репортера украинец отказался давать показания

РИМ, 4 июля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Боец украинского добровольческого батальона Виталий Маркив, арестованный в Италии по подозрению в причастности к гибели три года назад под Славянском итальянского фоторепортера Андреа Роккелли, отказался отвечать на вопросы предварительного следствия. Как сообщает во вторник агентство ANSA, он воспользовался правом не отвечать на допросе.

Как стало известно из источников в прокуратуре Павии, занимающейся расследованием этого дела, в среду судья предварительного следствия должен принять решение о сохранении меры пресечения в виде ареста Маркива.

Примечательно, что приехавший более 10 лет назад в Италию с матерью Маркив имеет двойное гражданство - итальянское и украинское. Тем не менее его защиту взяла на себя украинская сторона, и в изоляторе его уже навестили украинские дипломаты.

Как ранее сообщало агентство ANSA, в конце 2013 года 28-летний Маркив отправился на историческую родину, где сначала принял участие в беспорядках на майдане, а потом вступил в один из добровольческих батальонов, принимавших участие в военных действиях на юго-востоке Украины. Как полагают следователи, именно Маркив возглавлял вооруженный отряд, обстрелявший группу, в которой находился Роккелли, собиравший документальные материалы о конфликте в Донбассе.

Вместе с итальянцем 24 мая 2014 года у поселка Андреевка под Славянском, который был в окружении украинских силовиков, погибли российский журналист Андрей Миронов и местный водитель. Выжить удалось только находившемуся с ними французскому фотожурналисту Вильяму Рогелону, получившему тогда ранения. Согласно его свидетельствам, обстрел из 40-60 залпов со стороны украинской армии продолжался не менее получаса сначала по машине, в которой они находились, а затем по укрытию, где они пытались спастись. После этого итальянские следователи сделали вывод, что журналистов могли убить намеренно.

Арест и протесты Киева

Маркив был арестован 30 июня в аэропорту Болоньи, когда прилетел, чтобы навестить мать, проживающую в Италии. Итальянская сторона назвала это прорывом в расследовании, которое находилось в состоянии застоя на протяжении трех лет, в частности по вине Киева, где гибель Роккелли квалифицируют как "инцидент военного времени".

После ареста Маркива украинская сторона обвинила в гибели итальянца представителей Донбасса, а Россию в предоставлении ложной информации о Маркиве итальянским следователям.

При этом МИД Италии не комментирует ход следствия. От комментариев также отказалась адвокат Алессандра Баллерини, представляющая интересы семьи Роккелли. Защитника Маркиву предоставила украинская сторона.

Как корреспонденту ТАСС стало известно из информированных источников, Маркив какое-то время работал переводчиком в итальянском посольстве на Украине. Однако официально эта информация никем не подтверждается.