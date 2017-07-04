Киевские власти запретили прокат в стране украинского и российского фильмов

КИЕВ, 4 июля. /ТАСС/. Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) запретило распространение и демонстрацию украинского сериала "Офицерские жены" и российского телефильма "Задача особой важности. Операция "Тайфун". Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

На заседании экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрации фильмов, действующего при Госкино, был рассмотрен вопрос соблюдения и нарушения украинского законодательства в демонстрации данных кинолент. "По результатам просмотра экспертная комиссия большинством голосов приняла решение аннулировать прокатные удостоверения на право распространения и демонстрирования и отменить государственную регистрацию вышеупомянутых произведений как содержащих нарушения действующего законодательства". - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, основанием для запрета стал закон Украины "О кинематографии", запрещающий распространение и демонстрацию фильмов, которые популяризируют и пропагандируют органы Российской Федерации.

В феврале 2015 года закон "О защите информационного телерадиопространства" запретил на Украине фильмы с "российской пропагандой". 21 апреля 2016 президент Украины Петр Порошенко также подписал закон о запрете демонстрации российских фильмов, снятых после 1 января 2014 года, для "повышения уровня защиты национальной безопасности Украины в информационной сфере". К настоящему времени к показу на Украине запрещено порядка 600 российских фильмов.

Кроме того, на Украине также существует список российских и мировых деятелей культуры, которые "создают угрозу национальной безопасности страны".В этот список вошли 83 человека, в частности, Наталья Варлей, Валентина Талызина, Валентин Гафт, Михаил Боярский и многие другие.

Правительство страны в прошлом году запретило Госкино проводить регистрацию и выдавать прокатное удостоверение фильмам, участники которых включены в этот черный список. В партии "Оппозиционный блок" в свою очередь заявили, что намерены оспорить в суде запрет культовых советских кинофильмов, в том числе таких, как "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Кавказская пленница" и многие другие. Занимавший тогда пост министра культуры Владимир Кириленко также заявил, что не согласен с таким запретом, поскольку, по его мнению, данная норма может быть спорной, и запрет не должен касаться классики Эльдара Рязанова.