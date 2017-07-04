Сенат Франции поддержал законопроект о продлении чрезвычайного положения

ПАРИЖ, 4 июля. /ТАСС/. Сенат Франции большинством в 312 голосов поддержал во вторник внесенный правительством в парламент законопроект о продлении чрезвычайного положения в стране до 1 ноября. Об этом сообщило Agence France-Presse. По его данным, против проголосовали лишь 24 сенатора. Это были представители Французской коммунистической партии, а также французские "зеленые".

В четверг законопроект будет передан на рассмотрение нижней палаты, Национального собрания. Чрезвычайное положение было введено во Франции в ноябре 2015 года после терактов в Париже, в дальнейшем оно продлевалось уже пять раз. Нынешнее продление будет уже шестым, но, возможно, последним. Как заявил в минувший понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая в Версале на торжественном заседании обеих палат парламента, он планирует отменить чрезвычайное положение осенью нынешнего года, тем самым "восстановив свободы в стране".

Свои планы в этой сфере президент намерен осуществить, внеся на рассмотрение парламента проект нового закона, "направленного на усиление внутренней безопасности и борьбы против терроризма". Он позволит внести на постоянной основе во французское законодательство ряд тех мер, которые принимались ранее временно и только в рамках введенного чрезвычайного положения.

Как отметил недавно министр внутренних дел Жерар Колон, предстоящее продление чрезвычайного положения до 1 ноября "позволит в лучших условиях провести работу над текстом законопроекта о безопасности страны".