Трамп едет в Европу, все ждут его встречи с Путиным

ВАШИНГТОН, 5 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп отправляется в среду в свою вторую зарубежную поездку, в ходе которой собирается посетить Польшу и Германию. Формально целью визита является участие в международных форумах - региональном, объединяющем ряд стран Центральной и Восточной Европы, и глобальном, в формате "двадцатки" ведущих мировых держав.

Тем не менее, наблюдатели заранее говорят о том, что кульминацией всего вояжа станет первая личная встреча нового хозяина Белого дома с президентом России Владимиром Путиным в германском Гамбурге. Комментарий телекомпании CNN в преддверии поездки был озаглавлен "Трамп, Путин и встреча, которая может определить очертания всего мира".

Полноценная двусторонняя встреча

Долгое время информации о формате предстоящих переговоров не поступало. Официальные представители Кремля и Белого дома неоднократно говорили, что все находится на стадии согласования. В итоге о встрече было официально объявлено в минувший вторник.

Как сообщил ТАСС пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, планируется "полноценная "сидячая" встреча", а не контакт "на ногах" в кулуарах форума. Со своей стороны помощник президента России Юрий Ушаков выразил надежду, что "это будет достаточно обстоятельная беседа". Оба собеседника также подчеркнули, что пресс-конференция по итогам встречи не планируется.

В Вашингтоне тем временем подтвердили, что лидеры двух стран проведут консультации во второй половине дня 7 июля. "Это будет нормальная двусторонняя встреча", - добавили в американской администрации, не раскрывая при этом никаких подробностей.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что встреча президентов РФ и США внесет ясность в будущее отношений двух стран. "Главное, что будет преодолен ненормальный этап в наших отношениях, когда лидеры двух ведущих держав между собой общались только по телефону и ни разу не встречались лично, - подчеркнул он. - Да, у нас был Рекс Тиллерсон, меня принимал президент Трамп в Белом доме. Но все-таки личный контакт президентов в дополнение к их телефонным разговорам очень важен".

Российские представители выражали готовность обсуждать практически любые темы, в том числе ситуацию в Сирии и на Украине, борьбу с терроризмом, вопросы двусторонних отношений. Среди последних упоминалась, в частности, ситуация вокруг изъятой в США при администрации Барака Обамы российской дипломатической собственности. Звучали предупреждения о том, что терпение Москвы на исходе, но она все еще надеется, что Вашингтон избавит ее от необходимости принимать ответные меры.

Конструктивные отношения или отпор

Со своей стороны помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер на брифинге для журналистов в Белом доме перед отъездом указывал, что одной из целей предстоящей поездки Трампа в Европу станет "выработка общего подхода к России". "Как уже говорил наш президент, он хотел бы, чтобы США и Запад в целом поддерживали более конструктивные отношения с Россией, - пояснил Макмастер. - Но он также давал понять, что мы будем делать все необходимое для отпора дестабилизирующему поведению России".

Еще один советник президента США в аппарате Белого дома Гэри Кон, также участвовавший в брифинге, сообщил, что "конкретная повестка дня" предстоящей российско-американской встречи в верхах "пока не определена". "Обсуждаться будет то, что захочет наш президент", - сказал американский чиновник.

На просьбу ТАСС уточнить формат ожидаемых переговоров Кон также определенного ответа не дал. Он сказал, что РФ входит в число стран, с лидерами которых планируются отдельные двусторонние встречи, но при этом добавил, что на форумах "двадцатки" такие встречи "не бывают очень и очень продолжительными".

Кстати, Макмастер объявил, что во время саммита в Гамбурге Трамп намерен пообщаться помимо президента РФ с руководителями Германии, Великобритании, Японии, Южной Кореи, Китая, Мексики, Индонезии и Сингапура. Он подчеркнул, что США подходят к отношениям с Россией "так же, как и с любой другой страной".

Правда, пресс-пул Белого дома отнесся к этому скептически. Журналисты напомнили, что отношения с Москвой все же стоят особняком, и посвятили им львиную долю вопросов на брифинге.

Политический контекст

О том, что российский и американский лидеры должны повидаться на июльском саммите Группы двадцати в Гамбурге, было известно чуть ли не с тех пор, как Трамп сенсационно победил на прошлогодних выборах в США. Изначально этот рубеж представлялся крайним по времени: и чиновники, и эксперты говорили, что если раньше не получится, то уж на "двадцатке" встреча точно состоится. Считалось, что к этому времени заявленное новым президентом США еще до выборов намерение "поладить с Россией" достаточно прояснится, а может быть, и начнет реализовываться.

Однако, как известно, препятствием процессу восстановления двусторонних отношений стал скандал вокруг приписываемого Москве вмешательства в предвыборные политические процессы в США на стороне Трампа.

Ни регулярные опровержения этих домыслов в Белом доме и Кремле, ни тот факт, что начатые в Вашингтоне расследования до сих пор не принесли ни малейших доказательств "сговора" между Трампом и Россией, дела не меняют. Российская тема остается в американской столице политически взрывоопасной. Это было видно, в частности, и по тому, как рьяно напирали на нее журналисты и как, наоборот, аккуратно обходили ее в своих высказываниях на брифинге те же Макмастер и Кон.

В этих условиях, по сообщениям СМИ США, многие советники рекомендовали Трампу либо вообще воздержаться пока от встречи с российским коллегой и ограничиться консультациями по "стратегической стабильности" на уровне делегаций, либо провести на полях "двадцатки" усеченный до минимума личный разговор. Хотя сам американский лидер, насколько известно, с самого начала был настроен по-другому.

По сообщению агентства AP, ему больше импонирует встреча, которая будет включать "доступ для прессы и весь типичный протокол, сопровождающий подобные мероприятия". Телекомпания CNN в свою очередь уточнила, что президент не настаивал на полноформатных двусторонних переговорах, но все же "просил членов своей команды продолжать готовить варианты для партнерства с Россией", включая "то или иное смягчение санкций и потенциальный возврат" российской дипломатической собственности. По данным британской The Guardian, хозяин Белого дома поручил помощникам подготовить список возможных уступок к предстоящей встрече.

Откровенные опасения

Кстати, критики Трампа не скрывают опасений, что Путин в Гамбурге его переиграет. То же AP указывало на опасность "крупного дипломатического просчета" со стороны сравнительно неопытного американского лидера, "известного склонностью к импровизациям".

Среди союзников США в Европе "определенно есть некоторая тревога, - процитировал в свою очередь либеральный сетевой ресурс The Daily Beast эксперта из Института Брукингса Томаса Райта. - Они опасаются, что на встрече может быть с ходу заключена какая-то сделка. Путин очень хорош в проведении таких первых встреч, у него есть своя повестка дня. Если Трамп приедет неподготовленным, то чем дольше он будет оставаться в той же комнате, тем опаснее".

С другой стороны, Los Angeles Times указала, что предварительная остановка Трампа в Варшаве, "судя по всему, призвана укрепить его позиции перед встречей с Путиным".

Трамп и европейцы

В Польше, по словам Макмастера, глава американской администрации намерен выступить перед "12 лидерами Центральной Европы, Балтии и Западных Балкан" на тему развития экономики, энергетики и инфраструктуры, а также обратиться к польскому народу с речью, посвященной "его видению не только будущих отношений Америки с Европой, но и будущего трансатлантического альянса и того, что это значит для американской безопасности и американского процветания". Официально президент США будет там участвовать в саммите так называемого Междуморья, то есть лидеров государств, расположенных у берегов Балтийского, Черного и Адриатического морей.

Судя по высказываниям представителей Белого дома, в общении с европейцами в Варшаве и Гамбурге Трамп намерен подтвердить свои известные и довольно критические подходы и к НАТО, и к международной торговле, и к глобальному изменению климата. Со своей стороны его партнеры на днях согласовали свои позиции на встрече в Берлине. Американская газета Politico озаглавила отчет об их встрече "Европа Трампу: ну, давай, попробуй!" "Перед конфронтацией с президентом США континент рассчитывает на численное превосходство и подготовку", - утверждает издание, выходящее не только в Вашингтоне, но и в Брюсселе.

Британская Financial Times полагает, что в Гамбурге Трампу, вероятнее всего, окажут холодный прием. Издание обращает внимание на то, что американский президент не сумел поладить с лидерами сразу двух ведущих стран ЕС. "После того, как Трамп разошелся во взглядах с германским канцлером Ангелой Меркель по поводу ее политики открытых дверей для беженцев и немецкого торгового профицита, а также схлестнулся с президентом [Франции] Эмманюэлем Макроном по поводу политики в области климата, он, вероятнее всего, будет холодно принят в Гамбурге", - отмечает издание.

Как указывает в свою очередь газета The Guardian, европейские лидеры продолжают испытывать дискомфорт во время дискуссий с таким непредсказуемым собеседником, как Трамп. Издание обращает внимание на то, что глава США "непопулярен в Европе, где менее одной пятой части населения доверяет его лидерским качествам". Как отмечает газета, американскому президенту на саммите "двадцатки" предстоит диалог с более уверенными в себе европейскими коллегами, учитывая, что "ЕС находится на подъеме, и его экономические перспективы улучшаются".