Контактная группа в Минске обсудит проблемы урегулирования конфликта в Донбассе

МИНСК, 5 июля. /ТАСС/. Очередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украине состоится в среду в столице Белоруссии. Главным итогом последней минской встречи стала попытка сторон договориться о прекращении огня на весь период сбора урожая - с 24 июня по 31 августа и объявить так называемое хлебное перемирие.

Однако, как констатировал в пятницу заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг, договоренность о перемирии в очередной раз не действует. "Хлебное перемирие", по его словам, позволило остановить обстрелы лишь на короткий срок.

Действительно, полностью прекратить огонь не удалось ни на один день. Оперативное командование провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) зафиксировало 24 июня, в первый же день объявленного перемирия, 13 обстрелов. А представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник подчеркнул, что в зоне ответственности республики обстрелы с украинской стороны возобновились уже через 35 минут после начала действия "режима тишины".

Нерешенным остался и вопрос с разведением сил и средств возле Станицы Луганской. Очередная попытка сделать это была назначена сначала на 26 июня, затем на 30 июня, но, как сообщили в народной милиции ЛНР, украинская сторона вновь не выполнила договоренности. С сентября 2016 года, когда участники контактной группы согласовали создание трех первых пилотных зон безопасности на линии соприкосновения, силовики ЛНР систематически заявляют о готовности отвести силы у Станицы Луганской, сигнализируя об этом запуском сигнальной ракеты. Киев неоднократно обещал поддержать эту инициативу, но до сих пор так и не сделал этого.

Можно ожидать в связи с этим, что вопросы безопасности, попытки обсудить механизмы, обеспечивающие выполнение договоренностей о прекращении огня, проблемы разведения сил и средств сторон вновь окажутся в центре внимания контактной группы.

Что еще обсудят в Минске?

На всех последних минских встречах стороны активно обсуждали также вопрос полного обмена пленными. С этой целью была проведена процедура верификации - опрос пленных с целью подтверждения их желания вернуться в Донбасс либо остаться на Украине, заявлялось о подготовке окончательных списков удерживаемых лиц. Спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик, подводя 21 июня итоги работы в Минске, с удовлетворением отметил конструктивную, предметную работу гуманитарной подгруппы по этому вопросу.

В свою очередь представитель ЛНР в подгруппе Ольга Кобцева по итогам заседания выразила надежду, что вскоре удастся обсудить и конкретную дату освобождения.

Это подтвердила в преддверии предстоящего заседания контактной группы уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Валерия Лутковская. "Мы вышли из тупика, - рассказала она в интервью изданию "ЛИГА.net", - теперь переходим к следующему этапу: методологии формирования списка на обмен. На заседании 5 июля, я надеюсь, у нас будут только два вопроса: спорные моменты, - там, где Украина отказывается передавать человека, поскольку он совершил особо тяжкое преступление, - и дата обмена".

При этом омбудсмен выразила надежду, что обмен пленными состоится до конца лета.

По словам Лутковской, Киев готов передать 234 человека. В то же время в ДНР и ЛНР запрашивают 416 и 400 человек. "Именно поэтому важна методология: каким образом мы работаем со списками", - пояснила омбудсмен.

Представители ДНР планируют вынести на повестку дня минской встречи вопрос об условиях содержания пленных в украинских тюрьмах, сообщила в понедельник омбудсмен республики Дарья Морозова. По ее словам, украинская сторона продолжает задерживать сторонников ДНР. Так, за последние две недели под стражей оказались десять человек, большую часть которых сотрудники Службы безопасности Украины остановили на контрольно-пропускных пунктах.

Одна из постоянных тем в Минске - проблема водоснабжения Донбасса. На последнем заседании, по словам Сайдика, стороны поддержали предложение подготовить меры по бесперебойной работе инфраструктуры и договорились разработать стабильный механизм оплаты воды. Актуальность этой темы подтверждают новые факты перебоев в работе Донецкой фильтровальной станции, которая 1 июля вновь на два дня была выведена из строя в результате обстрелов, повредивших питающие ее линии электропередачи.

По словам Мирошника, представители ЛНР и ДНР намерены в Минске вновь поднять вопрос о необходимости принятия срочных мер по недопущению возможных экологических катастроф в подконтрольных Киеву районах Донбасса.

"В политической группе на повестке механизм вступления в силу особого статуса Донбасса - вопрос, обсуждение которого вот уже более полугода под различными предлогами срывается представителями Киева", - сообщил также представитель ЛНР.

Президент Франции не обещал "формулу Макрона"

Работа группы в последнее время проходит на фоне попыток Киева пересмотреть основные положения минского процесса, заменить его другим форматом.

Так, еще две недели назад Киев анонсировал подготовку нового законопроекта о реинтеграции Донбасса. Украинские политики пообещали, что в документе будет предложен механизм окончательной реализации минских соглашений. Однако, судя по выступлениям представителей украинской власти, новый законопроект даже не предполагает выполнения базовых пунктов минских документов - требований введения особого статуса Донбасса, проведения выборов в регионе и объявления амнистии участникам событий.

В Москве обеспокоены этими действиями Киева. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, разговоры о каких-то новых идеях по урегулированию в Донбассе - "от лукавого", необходимо действовать в рамках минских документов. "Минские договоренности одобрены СБ ООН, они недвусмысленны, предельно конкретны и их надо выполнять", - считает он.

Насторожило наблюдателей и заявление Петра Порошенко о подготовке некоей "формулы Макрона". Выступая 26 июня по итогам встречи с лидером Франции, украинский президент высказался о необходимости разработать в рамках "нормандской четверки" новые проекты решений по урегулированию конфликта в Донбассе, предложив назвать их "формулой Макрона".

Однако сам французский лидер, выступая на той же пресс- конференции, подчеркнул приверженность Парижа минскому процессу. Существует мнение, что минские соглашения - не лучший формат, сказал он. "Но я не видел лучших предложений, то есть предложения были, но я их не понял, - отметил президент. - Поэтому нужно обсуждать не то, что уже написано, а исполнение этого".

Тем самым французский президент недвусмысленно дал понять, что он не является сторонником каких-то принципиально новых подходов к урегулированию конфликта, кроме минских соглашений, а соответственно, и не предлагает никакой особой "формулы Макрона", о возможности которой поторопился заявить Порошенко.