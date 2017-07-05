Участники встречи по Сирии в Астане подготовят документ о границах зон деэскалации

АСТАНА, 5 июля. /ТАСС/. Финальный этап пятого раунда международной встречи по Сирии начинается в среду в Астане. Предварительные консультации во вторник продлились более 12 часов.

После серии двусторонних встреч 5 июля участники соберутся на пленарное заседание. По итогам планируется принятие документа, касающегося окончательного согласования границ и контроля зон деэскалации.

Делегацию России возглавляет спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, Турции - замминистра иностранных дел Седат Онал, Ирана - заместитель главы МИД Хосейн Ансари. В столице Казахстана работают спецпосланник генсекретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура, советник главы МИД Иордании по политическим вопросам Науаф Уасфи Тель и исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Стюарт Джонс.

Правительство Сирии представляет постпред при ООН Башар Джаафари. Делегация сирийской оппозиции также прибыла во вторник в Астану.

Сложности с позитивным настроем

Во время предыдущих раундов предварительные консультации не были такими продолжительными. По словам Башара Джаафари, за это время обсуждалась лишь реализация Меморандума о зонах деэскалации.

Глава российской делегации Александр Лаврентьев охарактеризовал прошедшие встречи как "достаточно сложные рабочие консультации". "Встречались как с сирийской делегацией, так и с делегациями Турции, Ирана, с представителями США, Иордании, - сказал он. - В целом отмечу позитивный настрой на работу и стремление выйти на компромиссные решения".

В ходе своего брифинга по итогам первого дня Лаврентьев не упомянул, рассматривались ли политические вопросы, в частности о создании конституционной комиссии.

Пока условные очертания

Сложности в определении границ зон деэскалации сохраняются, как и в вопросе контроля со стороны стран - гарантов перемирия - России, Турции и Ирана. Участие третьих сторон в мониторинге пока не предусмотрено.

Не по всем районам снижения напряженности на данный момент намечается консенсус: очертания южной зоны (включает провинции Дераа и Эль-Кунейтра) могут утвердить после нынешнего раунда переговоров. Впрочем, линии соприкосновения по второй и третьей зонам деэскалации - к северу от Хомса и в Восточной Гуте фактически определены.

"Практически по второй и третьей зоне деэскалации линии соприкосновения, границы уже определены, - сказал Лаврентьев. - Есть еще вопросы по Идлибу и кое-какие резервации по южной зоне. Думаю, не за горами то время, когда мы сможем выйти на компромиссное решение по этим вопросам".

Вместе с тем российская сторона считает возможным подписание документа по отдельным зонам, не всем четырем сразу.

Кто и когда

После подписания документа до его реализации "на земле", прежде всего в контексте размещения сил в зонах безопасности может пройти две - три недели. По словам главы российской делегации, еще одним вопросом является создание совместного координационного центра. "Параллельно очень важным сопутствующим моментом является желание и стремление всех стран-гарантов создать совместный координационный центр по соблюдению безопасности в зонах деэскалации. Я думаю, что этот документ мы сможем в принципе тоже принять", - уточнил Лаврентьев.

Кроме того дипломат допустил присутствие в буферных зонах безопасности российской военной полиции.

Другие документы

Как отметил представитель России, от принятия документа по деэскалации зависит судьба и других соглашений, больше ориентированных на создание мер доверия. Это, в частности, положение о рабочей группе по обмену удерживаемыми лицами между сторонами конфликта и вопросы разминирования памятников исторического наследия.

"Есть ряд других документов технического характера, которые сейчас находятся в проработке", - сказал Александр Лаврентьев.

Кроме того, в повестке значится и создание комитета национального примирения сирийцев.

Москва учитывает позиции всех сторон

Представители сирийской вооруженной оппозиции провели 4 июля встречи со Стаффаном де Мистурой и с исполняющим обязанности помощника госсекретаря США Стюартом Джонсом. Консультации с российской стороной запланированы на 5 июля.

"Мы учитываем все позиции сторон, в том числе противоборствующих сторон - отметил российский дипломат. - Мы с ними намереваемся встретиться, выслушать их, послушать то, как они себе представляют выход на договоренности с центральным правительством, какие у них есть идеи по снижению противостояния. Будем учитывать это в своей работе, в том числе при подготовке важных документов к подписанию".