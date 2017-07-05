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В Каире прошло совещание глав разведслужб Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта

Международная панорама
5 июля, 1:37 UTC+3 КАИР КАИР 5, июля. /ТАСС

Встреча состоялась за несколько часов до истечения срока ультиматума, выдвинутого Дохе Саудовской Аравией, ОАЭ, Бахрейном и Египтом

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КАИР, 5 июля. /ТАСС/. Главы разведслужб Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Бахрейна и Египта во вторник провели совещание в Каире. Об этом сообщило агентство MENA.

Информации о том, что именно обсуждали руководители спецслужб четырех государств, разорвавших дипотношения с Катаром, не поступало. Встреча состоялась за несколько часов до истечения срока ультиматума, выдвинутого Дохе Саудовской Аравией, ОАЭ, Бахрейном и Египтом.

5 июня четыре арабские страны объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром и приняли ряд мер, в том числе прекращение морского и воздушного сообщения, остановка банковских операций, высылка дипломатов и подданных Катара. 22 июня арабские государства передали через Кувейт список из 13 требований для выхода из кризиса, на что отвели Катару 10 дней, позднее срок был продлен на двое суток. Срок ультиматума истекает в ночь со вторника на среду.

В перечень требований вошли, в частности, понижение уровня дипотношений с Ираном, закрытие телеканала "Аль- Джазира", прекращение военного сотрудничества с Турцией и ликвидация турецкой военной базы в стране. В Катаре заявили, что не могут выполнить их. В понедельник министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани передал официальный ответ катарского руководства на предъявленный ультиматум эмиру Кувейта шейху Сабаху аль- Ахмеду аль-Джаберу ас-Сабаху, выступающему посредником в урегулировании. Как заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр, страны изучат ответ Катара и на заседании глав МИД четырех государств 5 июля в Каире примут решение о дальнейших шагах.

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