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США и Республика Корея провели учебные стрельбы в ответ на действия КНДР

Международная панорама
5 июля, 2:06 дата обновления: 5 июля, 3:14 UTC+3

На учениях применялись американские оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS и южнокорейские Hyunmoo

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Материал из 1 страницы
© REUTERS/Gene Blevins

ВАШИНГТОН, 5 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы США и Республики Корея провели совместные учебные ракетные стрельбы в ответ на действия КНДР. Об этом сообщило командование воинского контингента США, дислоцированного в Южной Корее.

 

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Как оно пояснило, на этих учениях, нацеленных на противодействие "дестабилизирующим и незаконным шагам Северной Кореи", применялись американские оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS (Army Tactical Missile System) и южнокорейские Hyunmoo. Ракетные стрельбы проводились у восточного побережья Республики Корея.

Применявшиеся на учениях комплексы позволяют Вашингтону и Сеулу наносить точечные удары по целям, находящимся на территории КНДР, отметило американское командование. По его свидетельству, "система может быть быстро развернута и применена" в боевых условиях.

По словам командования, приверженность Вашингтона "обороне Республики Корея перед лицом угроз непоколебима".

Согласно данным корпорации Lockheed Martin, являющейся производителем комплекса ATACMS, дальность его действия составляет 300 км. Пуск этих ракет может производиться в том числе из систем залпового огня.

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