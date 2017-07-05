Арабо-курдские отряды ведут бои с террористами в старинной части Ракки

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Формирования вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) выбили во вторник террористов из исторического квартала Каср-эль-Банат в городе Ракка (520 км от Дамаска). Как сообщило агентство Firat, арабо-курдские отряды, входящие в СДС, прорвались в старинную часть города после того, как ВВС коалиции под эгидой США разрушили в двух местах крепостную стену, сооруженную в VIII веке.

На улицах цитадели у Багдадских ворот - главного оборонительного рубежа группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) - развернулись ожесточенные бои. В ходе них ополченцы убили десятки террористов, при этом сами они потеряли четырех бойцов. Старый город хорошо укреплен и окружен 2,5-километровой стеной, там сосредоточены основные силы ИГ.

В воскресенье отряды СДС форсировали реку Евфрат и вступили в южные окраины Ракки. Им удалось занять торговую площадь Сук-эль-Халь, кварталы Хишам Абдель-Малек и Ярмук. На восточном участке фронта СДС вновь вернули под контроль промышленный район Эс-Синаа, на западном - бои идут за кварталы Эль-Кадисия и Барид. Бойцам СДС удалось уничтожить несколько заминированных автомобилей и беспилотных летательных аппаратов, которые террористы использовали во время вылазок.

Операция по освобождению Ракки продолжается почти месяц, поддержку СДС с воздуха оказывают ВВС международной коалиции под эгидой США. Как указывает агентство Фират, прорыв в средневековую цитадель может стать переломным моментом в штурме городе.