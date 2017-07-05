Президент США отметил День независимости традиционным пикником для военнослужащих

ВАШИНГТОН, 5 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья отметили во вторник главный национальный праздник - День независимости - с приглашенными в Белый дом военнослужащими и членами их семей. По традиции для нескольких тысяч этих почетных гостей на Южной лужайке Белого дома был устроен пикник с барбекю и играл оркестр Корпуса морской пехоты США.

"Я просто хотел вам сказать, что у нашей страны дела обстоят очень, очень хорошо, независимо от того, куда смотреть. Экономика стремительно развивается. Дела у нас обстоят хорошо на всех фронтах. У нас есть вызовы, но мы справимся с ними, уж поверьте мне", - отметил руководитель администрации США, выступая перед собравшимися с кратким приветственным словом.

При этом Трамп дал высокую оценку Вооруженным силам США, все пять видов которых - сухопутные войска, ВМС, ВВС, Корпус морской пехоты и Береговая охрана - были представлены 4 июля в Белом доме. "Все вы, собравшиеся здесь сегодня, представляете ту редкую комбинацию патриотизма, добродетели и храбрости, которой всегда восхищались наши граждане и которую всегда боялись наши враги", - сказал американский лидер. Среди гостей был в том числе отдельно упомянутый Трампом 1-й лейтенант Корпуса морской пехоты Майкл Пенс - сын вице-президента США Майка Пенса, который с супругой Карен также присутствовал на пикнике.

Торжества в Вашингтоне

В рамках празднования в Вашингтоне, по заведенному порядку, прошла серия мероприятий исторической и патриотической направленности. Сначала на центральном бульваре Вашингтона, который тянется от Конгресса США к Мемориалу президенту Аврааму Линкольну, состоялся в районе полудня ежегодный двухчасовой парад. По Конститьюшн-авеню прошествовали многочисленные оркестры, воинские подразделения, всадники на лошадях и другие участники парада.

С наступлением сумерек на Западной лужайке Капитолия начнется праздничный полуторачасовой концерт, который совместно организуют Национальная парковая служба и Национальный симфонический оркестр. Его всегда транслирует в прямом эфире общественное телевидение США - канал PBS. Непременным финалом концерта является исполнение увертюры "1812 год" Петра Ильича Чайковского.

Кульминацией торжеств станет красочный фейерверк в небе Вашингтона. Он будет длиться ровно 17 с половиной минут. При неблагоприятных погодных условиях фейерверк переносят.

История праздника

В этом году Америка отпраздновала 241-ю годовщину освобождения от господства британской короны.

Рядовые американцы чаще всего отмечают День независимости на открытом воздухе, устраивая пикники или барбекю с друзьями. Те, кто не может по тем или иным причинам выехать за город, зачастую размещаются прямо в городских парках и скверах, устанавливая там небольшие жаровни и обязательные в этот день американские флажки.

В принципе, "днем рождения" США должно считаться 2 июля. Именно в этот день в 1776 году в городе Филадельфия (штат Пенсильвания) Второй континентальный конгресс проголосовал за резолюцию, провозглашавшую независимость американских колоний от метрополии. Четвертым июля была датирована положенная на бумагу Декларацию независимости, которую составили Томас Джефферсон, Джон Адамс и Бенджамин Франклин. Однако в действительности делегаты Второго континентального конгресса подписали Декларацию только 2 августа - да и то не все 56 сразу.