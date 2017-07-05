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СМИ: премьер Австралии на саммите G20 предложит оказать давление на интернет-компании

Международная панорама
5 июля, 4:45 UTC+3 СИДНЕЙ СИДНЕЙ 5, июля. /ТАСС

Малколм Тернбулл намерен заявить, что западные страны при необходимости должны предпринять совместные усилия для того, чтобы обязать крупные интернет-компании сотрудничать с разведслужбами

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СИДНЕЙ, 5 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл намерен на предстоящем саммите G20 в Гамбурге убедить мировых лидеров занять более жесткую позицию в отношении крупных интернет-компаний. Об этом в среду со ссылкой на информированные источники сообщила газета The Australian.

Как подчеркивает издание, вопросы национальной безопасности и антитеррора после нападений в Великобритании будут доминирующими на переговорах на саммите. По информации The Australian, премьер-министр намерен заявить, что в случае, если не удастся наладить более тесное взаимодействие между разведагентствами и такими компаниями, как Facebook, то западным странам будет необходимо предпринять скоординированные усилия для того, чтобы обязать их пойти на такое сотрудничество.

"В спецслужбах стран G20 нарастает раздражение в отношении интернет-компаний, которые блокируют их попытки получить доступ к метаданным, касающимся использующих алгоритмы шифрования террористов и преступников", - отмечает газета. "Власти не хотят положить конец шифрованию в интернете, которое очень важно для поддержания информационной безопасности и защиты конфиденциальных данных", - сообщил изданию источник. "Однако важно работать с компаниями для получения доступа к метаданным преступников", - уточнил он.

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Саммит G20 в Гамбурге
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