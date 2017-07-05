Япония считает, что дальность ракеты КНДР может превышать 5,5 тыс. км

ТОКИО, 5 июля. /ТАСС/. Правительство Японии считает, что дальность баллистической ракеты, запущенной во вторник КНДР, может превышать 5,5 тыс. км. Об этом сообщил в среду генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

"Высока вероятность того, что дальность полета этой ракеты может превышать 5,5 тыс. км", - подчеркнул он. По словам Суги, с высокой долей вероятности можно говорить о том, что это была межконтинентальная баллистическая ракета.

Центральное телевидение КНДР объявило во вторник о проведении первого успешного запуска МБР "Хвасон-14". По его информации, максимальная высота полета ракеты составила 2801 км, дальность - 933 км. По данным Министерства обороны Японии, ракета пролетела 933 км и упала в 300 км от побережья японской префектуры Акита.

Между тем, как сообщило Министерство обороны России, северокорейская ракета поднялась на высоту 535 км, а не на заявленные 2801 км, и пролетела порядка 510 км, а не 933 км. По заключению ведомства, речь идет об испытании ракеты средней дальности. Аналогичный вывод огласил и Пентагон.