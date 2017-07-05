Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.07:
$ 59.23
€ 67.3
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Япония считает, что дальность ракеты КНДР может превышать 5,5 тыс. км

Международная панорама
5 июля, 6:28 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 5, июля. /ТАСС

По словам генерального секретаря кабмина Японии Ёсихидэ Суги, с высокой долей вероятности можно говорить о том, что это была межконтинентальная баллистическая ракета

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОКИО, 5 июля. /ТАСС/. Правительство Японии считает, что дальность баллистической ракеты, запущенной во вторник КНДР, может превышать 5,5 тыс. км. Об этом сообщил в среду генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

"Высока вероятность того, что дальность полета этой ракеты может превышать 5,5 тыс. км", - подчеркнул он. По словам Суги, с высокой долей вероятности можно говорить о том, что это была межконтинентальная баллистическая ракета.

Центральное телевидение КНДР объявило во вторник о проведении первого успешного запуска МБР "Хвасон-14". По его информации, максимальная высота полета ракеты составила 2801 км, дальность - 933 км. По данным Министерства обороны Японии, ракета пролетела 933 км и упала в 300 км от побережья японской префектуры Акита.

Между тем, как сообщило Министерство обороны России, северокорейская ракета поднялась на высоту 535 км, а не на заявленные 2801 км, и пролетела порядка 510 км, а не 933 км. По заключению ведомства, речь идет об испытании ракеты средней дальности. Аналогичный вывод огласил и Пентагон.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Страны
КНДР Япония
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Взгляд в прошлое и будущее: фотовыставка информагентств ТАСС и Синьхуа
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
4
В Лондоне десятки тысяч человек вышли на улицу с требованием отставки правительства Мэй
Королева Великобритании Елизавета II
14
Brexit в центре внимания - королева Великобритании представила программу правительства
9
Почти $1,5 тыс. за метр кирпичей: как реконструируют Великую Китайскую стену
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Огромный портрет Путина появился на поле в Италии
2
Очередной транш МВФ Украине отложен до осени
3
Арабские страны подтвердили, что получили ответ Катара на их требования
4
"Известия": летчик Ярошенко обратился к Трампу с просьбой о возвращении в Россию
5
В Подмосковье иномарка насмерть сбила подростка на велосипеде
6
Биография Даниила Гранина
7
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
Темы дня
Загрузка...
Реклама